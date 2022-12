Đến HOZO nghe nhạc thiếu nhi cùng nghệ sĩ đề cử Grammy

Nghệ sĩ Alastair Moock đã có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị cho những buổi diễn của mình tại HOZO 2022. Đó là buổi diễn 9 giờ - 10 giờ thứ bảy ngày 10.12 và 8 giờ 30 - 9 giờ 15 chủ nhật ngày 11.12 tại Công viên cầu Thủ Thiêm 2.

Và cùng với việc tham quan một vòng thành phố, từ đường đi bộ Nguyễn Huệ - nơi HOZO diễn ra đến những công trình kiến trúc, lịch sử, nghệ thuật... nơi đây như Nhà hát TP.HCM, Chùa bà Thiên Hậu..., Alastair Moock cũng đã thưởng thức những món ăn đặc trưng Sài Gòn - Việt Nam như cà phê pha phin, phở...

Là nghệ sĩ của các phong trào xã hội và bình đẳng giới, quyền trẻ em, những bài hát của Alastair Moock tuy viết cho thiếu nhi nhưng cũng đã chạm đến trái tim của người lớn, không chỉ vì giai điệu lôi cuốn, mà còn bởi ý nghĩa sâu sắc, tích cực, lan tỏa tình yêu thương và truyền động lự‌c để dũng cảm sống là chính mình.

Ông đã sáng tác những bài hát được trẻ em trên thế giới thuộc nằm lòng với giai điệu vui tươ‌i, phấn khởi. Với album A Cow say Mo‌‌ocks được nhận nhiều giải thưởng uy tín, ông đã nhận được được đánh giá cao của các chuyên gia. Giám khảo Parents’ Choice nhận định: “Lấy cảm hứng từ hai cô con gái sinh đôi mới chập chững biết đi của mình, Moock thể hiện tình yêu thương, hài hước và ấm áp của người cha thông qua những nhạc cụ gốc Mỹ đặc trưng của ông”. Ban tổ chức NAPPA (National Parenting Publications Awards) khen ngợi: “Đó là sự kết hợp giữa nhạc Folk-rock thông minh, đầy năng lượng và Pop!”...

Có thể trích một đoạn trong trong bài hát Two Mom‌mies của albu‌m All Kinds of You and Me (2015), thông qua hình ảnh gia đình có hai người mẹ hoặc hai người bố, ông đã truyền tải thông điệp:

“And that’s alright by me

As long as you got someone to hold you tight when the night is long





As long as you got someone to make things better when they’re going wrong

Everybody is different

They got their own style and they got their own way

There’s no right thing and there’s no right way”

(Tạm dịch: Có sao đâu, miễn là chúng ta đều có một ai đó ôm lấy mình thật chặt giữa những đêm dài. Miễn là chúng ta có ai đó làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn khi mọi thứ đi sai hướng. Mọi người đều khác nhau.Mỗi người có phong cách của riêng mình, con đường của riêng mình. Đừng cố phán quyết điều gì là đúng, con đường nào là đúng)

Dịp cuối tuần này, với HOZO 2022, chính là cơ hội tuyệt vời cho các gia đình để “đắm mình” trong những giai điệu âm nhạc thiếu nhi ý nghĩa, mang đẳng cấp thế giới cùng Alastair Moock và ban nhạ‌c.