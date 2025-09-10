Đến lúc bổ sung hình phạt lao động công ích

Như Thanh Niên đưa tin, tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm mới đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, song số vụ tai nạn vẫn ở mức cao, nhiều lỗi vi phạm vẫn tái diễn. Phó thủ tướng giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp tham mưu sửa đổi luật Xử lý vi phạm hành chính, nghiên cứu bổ sung hình phạt lao động công ích.

Nghị định 168/2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2025, nâng mức phạt tiền lên nhiều lần với hàng loạt lỗi vi phạm giao thông. Tuy nhiên, sau một thời gian, tình trạng vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ… tiếp tục xảy ra với số lượng nhiều.

"Rõ ràng không thể coi phạt tiền là giải pháp duy nhất cho mọi đối tượng", luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM, nêu ý kiến. "Mục tiêu của lao động công ích là để "trị" các trường hợp "nhờn luật", khi mà phạt tiền không còn đủ răn đe, để không tái phạm", đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa khẳng định.

Đa số bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên khi tiếp nhận thông tin này đều ủng hộ việc cơ quan chức năng nghiên cứu bổ sung các hình phạt lao động công ích bên cạnh hình thức phạt hành chính thông thường.

Một người dán tờ rơi “vay tiêu dùng” bôi bẩn đường phố bị lực lượng chức năng yêu cầu khắc phục hậu quả Ảnh: Trần Duy Khánh

Đặt ra từ lâu, nhưng...

Đề cập đến việc bổ sung hình phạt lao động công ích, BĐ Minh Nghĩa cho biết đề xuất này trước đây nhiều lần được đưa ra diễn đàn Quốc hội: "Tôi nhớ hồi 2020, các đại biểu Quốc hội đã đặt ra vấn đề này khi thảo luận về luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Đến nay tôi nghĩ đã chín muồi các điều kiện để bổ sung vào luật, nhất là chín muồi điều kiện triển khai".

Cùng nhận định, BĐ Trường Lưu cho rằng mục đích của hình phạt lao động công ích là khá rõ ràng: "Hình thức này giúp việc thi hành xử phạt có tác dụng tích cực hơn trong việc hình thành ý thức pháp luật. Đồng thời, qua đó người vi phạm nhận thấy trách nhiệm, bổn phận của mình đối với cộng đồng".

Ngoài ý kiến ủng hộ, BĐ Phan Thủy nêu mô hình trên đã được áp dụng thành công tại nhiều quốc gia, đơn cử như Singapore: "Nhiều nước áp dụng hình phạt lao động công ích từ lâu. Singapore chẳng hạn, ngay cả hút thuốc sai chỗ người dân cũng phải sợ chứ nói gì đến vi phạm giao thông".

Băn khoăn về việc vì sao đề xuất bổ sung hình phạt lao động công ích được đặt ra từ lâu, nhưng vẫn đang chờ để "luật hóa", BĐ Thuy Le cho rằng: "Câu chuyện hiệu quả khi áp dụng với hàng loạt câu hỏi về điều kiện thi hành, lực lượng triển khai, giám sát… vẫn là một thách thức".

Có khó thực hiện?

Đồng ý bổ sung được hình phạt lao động công ích sẽ góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, tuy nhiên BĐ Huy Nguyễn Thành nhận xét: "Rất khó thực hiện việc phạt lao động công ích. Tôi cho rằng chỉ cần phạt tiền, nếu vi phạm lần 2 tăng gấp đôi, lần 3 tăng gấp 3... và mỗi lần phạt phải lưu dữ liệu lên cổng thông tin chung để răn đe, cảnh báo chung. Như vậy cũng đạt hiệu quả".

Phản hồi ý kiến này, BĐ Hoang Nguyen cho rằng nếu thực hiện từng bước, áp dụng trong một lĩnh vực cụ thể, rồi sau đó mới nhân rộng, thì không khó: "Áp dụng trong xử phạt vi phạm giao thông trước, đúc kết mô hình rồi nghiên cứu đưa hình phạt lao động công ích vào nhiều lĩnh vực khác trong đời sống xã hội".

BĐ Tuan An lưu ý vừa qua việc tăng cao mức tiền phạt với một số hành vi vi phạm đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi: "Đâu thể cứ tăng tiền phạt mãi được, cũng phải trị tâm lý nhờn luật vì cho rằng cứ có tiền đóng phạt là xong".

Nhận xét chung, BĐ SonLeKhanh nêu: "Nhiều quốc gia đã áp dụng, chúng ta đi sau càng có điều kiện để nghiên cứu, bổ sung một cách phù hợp".