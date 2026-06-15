Đến lượt Anh cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Chính phủ Anh ngày 15.6 công bố kế hoạch cấm người dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội và siết chặt quyền tiếp cận nhiều dịch vụ trực tuyến khác, trong nỗ lực được mô tả là nhằm "trả lại tuổi thơ" cho trẻ em trước những tác động ngày càng lớn của môi trường số.

Vào tháng 12.2025, Úc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện lệnh cấm sử dụng mạng xã hội trên toàn quốc đối với trẻ em dưới 16 tuổi. Trẻ em bị hạn chế sử dụng 10 nền tảng lớn gồm TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch và Kick. The Guardian dẫn các nguồn tin chính phủ Anh cho biết lệnh cấm ở Anh cũng sẽ áp dụng tương tự.

Nhiều nước đã thúc đẩy việc cấm trẻ em dùng mạng xã hội Ảnh: Reuters

Bên cạnh lệnh cấm đối với các nền tảng mạng xã hội lớn, nhiều ứng dụng chứa tính năng được đánh giá là tiềm ẩn rủi ro như tin nhắn tự hủy, phát trực tiếp hay khả năng trò chuyện với người lạ, gửi ảnh khỏa thân, cũng có thể bị hạn chế hoặc loại bỏ đối với người dùng chưa đủ tuổi ở Anh.



Ngoài ra, người dưới 18 tuổi sẽ không được sử dụng các chatbot trí tuệ nhân tạo có nội dung lãng mạn hoặc mang tính tình dục.

Chính phủ Anh cũng đang xem xét áp dụng các giới hạn thời gian sử dụng, đối với nhóm từ 16 đến 18 tuổi. Theo các đề xuất được tiết lộ, thanh thiếu niên trong độ tuổi này có thể bị chặn truy cập trên mạng xã hội vào buổi tối, nhằm ngăn tình trạng “lướt vô tận” đến đêm khuya.

Kế hoạch trên được xây dựng dựa trên cuộc tham vấn quy mô lớn ngày 26.5 mang tên “Trưởng thành trong thế giới trực tuyến”, ghi nhận với hơn 116.000 ý kiến đóng góp. Theo kết quả được chính phủ Anh công bố, khoảng 88% phụ huynh tham gia khảo sát ủng hộ việc nâng độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội lên 16 và gần 2/3 số thanh thiếu niên tự nhận thức được việc hạn chế các tính năng rủi ro cao sẽ giúp họ an toàn hơn.

Thủ tướng Anh Keir Starmer họp báo ngày 15.6 Ảnh: Reuters

Phát biểu về quyết định này, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng người dân có quyền kỳ vọng chính phủ hành động để chấm dứt một hệ thống mà ông đánh giá đang gây tổn hại cho trẻ em, qua đó giúp các em có “khởi đầu tốt nhất có thể trong cuộc sống”. Ông nhấn mạnh: “Chính phủ phải luôn đứng về phía các bậc phụ huynh và đặt trẻ em lên hàng đầu”, theo The Guardian.

Trả lời báo giới ngày 15.6, ông Starmer nói rằng chính phủ Anh đã học hỏi kinh nghiệm từ Úc. "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thực thi luật này tốt hơn, thực tế là vậy, sau khi đã học hỏi từ mô hình của Úc và từ kinh nghiệm của chính chúng tôi với Đạo luật An toàn Trực tuyến. Vì vậy, tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể thực thi luật này", ông nói.

Khi được hỏi ông có lo lắng về phản ứng của các tập đoàn công nghệ lớn và chính phủ Mỹ không, ông Starmer cho biết ông vốn là "người mê công nghệ" và tự coi mình là người ủng hộ công nghệ. Ông nhấn mạnh: "Tôi nghĩ rằng có thể ủng hộ trí tuệ nhân tạo và công nghệ, điều mà tôi cũng ủng hộ, nhưng đồng thời, việc bảo vệ trẻ em, điều mà tôi cũng ủng hộ, không hề mâu thuẫn. Chúng không loại trừ lẫn nhau. Tôi nghĩ chúng đi cùng nhau. Và thực tế, khi nói chuyện với các công ty công nghệ lớn, họ biết rất rõ rằng họ và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ trẻ em".