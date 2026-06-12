Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Canada xúc tiến cấm trẻ em dùng mạng xã hội

Minh Trung
Minh Trung
12/06/2026 05:45 GMT+7

Bộ trưởng Văn hóa Canada Marc Miller ngày 10.6 công bố dự luật cấm người dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội và yêu cầu các chatbot AI hạn chế sản xuất những nội dung có hại, theo AFP.


"Chúng tôi đã thấy những hậu quả rất nghiêm trọng… Sự an toàn của trẻ em không thể là vấn đề muộn màng", Bộ trưởng Văn hóa Canada Marc Miller nhấn mạnh khi đề xuất đạo luật An toàn kỹ thuật số.

"Đạo luật này sẽ cung cấp một môi trường an toàn hơn cho giới trẻ Canada và thúc đẩy họ kết nối trực tiếp, xây dựng tình bạn, tập trung vào trường học và học các kỹ năng thực tế để có thể phát triển", Bộ trưởng Y tế Canada Marjorie Michel nhận định.

Hiện nay, một số nước đã bắt đầu cấm trẻ dưới 15 hoặc 16 tuổi dùng mạng xã hội, như Úc, Pháp, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ, theo Reuters. Nhiều nước khác cũng đang đề xuất động thái tương tự, trong đó có Thụy Điển, Ba Lan, Slovenia, Hy Lạp và Đan Mạch.

Pháp sắp cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, phụ huynh nói gì?

Tin liên quan

Xả súng tại kim tự tháp nổi tiếng Mexico, nữ du khách Canada bị bắn chết

Xả súng tại kim tự tháp nổi tiếng Mexico, nữ du khách Canada bị bắn chết

Nữ du khách Canada bị bắn chết trong vụ xả súng tại Kim tự tháp Mặt trăng thuộc khu khảo cổ Teotihuacan nổi tiếng ở Mexico, trước khi hung thủ tự sát.

Mỹ dừng hợp tác với Canada trong hội đồng tư vấn quốc phòng

Khi quan hệ Trung Quốc - Canada tan băng

Khám phá thêm chủ đề

canada Slovenia Hy Lạp Ba Lan Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận