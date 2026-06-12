Canada xúc tiến cấm trẻ em dùng mạng xã hội



"Chúng tôi đã thấy những hậu quả rất nghiêm trọng… Sự an toàn của trẻ em không thể là vấn đề muộn màng", Bộ trưởng Văn hóa Canada Marc Miller nhấn mạnh khi đề xuất đạo luật An toàn kỹ thuật số.

"Đạo luật này sẽ cung cấp một môi trường an toàn hơn cho giới trẻ Canada và thúc đẩy họ kết nối trực tiếp, xây dựng tình bạn, tập trung vào trường học và học các kỹ năng thực tế để có thể phát triển", Bộ trưởng Y tế Canada Marjorie Michel nhận định.

Hiện nay, một số nước đã bắt đầu cấm trẻ dưới 15 hoặc 16 tuổi dùng mạng xã hội, như Úc, Pháp, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ, theo Reuters. Nhiều nước khác cũng đang đề xuất động thái tương tự, trong đó có Thụy Điển, Ba Lan, Slovenia, Hy Lạp và Đan Mạch.