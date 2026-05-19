Mỹ dừng hợp tác với Canada trong hội đồng tư vấn quốc phòng

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby ngày 18.5 thông báo trên mạng xã hội X rằng Lầu Năm Góc đang "tạm dừng" việc tham gia Hội đồng Liên hợp quốc phòng thường trực, được thành lập vào năm 1940.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby phát biểu tại cuộc điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ở Washington D.C ngày 13.3

"Thật không may, Canada đã không đạt được tiến bộ đáng kể nào trong các cam kết quốc phòng của mình. Chúng tôi không thể tiếp tục né tránh khoảng cách giữa lời nói và thực tế", ông Colby viết, ám chỉ Thủ tướng Canada Mark Carney.

Hội đồng Liên hợp quốc phòng thường trực, bao gồm các đại diện quân sự và dân sự của Mỹ và Canada, nghiên cứu các vấn đề quốc phòng chung và đưa ra các khuyến nghị chính sách cho chính phủ của hai nước. Hội đồng này được thành lập vào năm 1940 dưới thời Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và Thủ tướng Canada William King.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Canada đối với việc Mỹ dừng hợp tác với Canada trong Hội đồng Liên hợp quốc phòng thường trực. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế lên Canada và liên tục kêu gọi nước này trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ, theo AFP.

Theo một kế hoạch được Thủ tướng Carney công bố hồi tháng 2, Canada sẽ đầu tư 500 tỉ CAD (360 tỉ USD) vào ngành công nghiệp quốc phòng của mình trong 10 năm tới.

Ông Carney ở thời điểm đó thừa nhận rằng Canada đã không làm đủ để tự vệ trong một thế giới ngày càng nguy hiểm và việc dựa vào sự bảo vệ của Mỹ không còn khả thi nữa. "Chúng ta đã dựa quá nhiều vào vị trí địa lý và những người khác để bảo vệ mình", ông Carney nói.

Trong tháng trước, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Canada Jennie Carignan cho AFP hay bà rất hài lòng khi chi tiêu quốc phòng của nước này đã đạt mức 2% GDP, phù hợp với mục tiêu của NATO.