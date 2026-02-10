Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump dọa ngăn khánh thành cây cầu 4,7 tỉ USD kết nối Mỹ và Canada

Văn Khoa
Văn Khoa
10/02/2026 09:18 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9.2 đã đe dọa sẽ ngăn chặn việc khánh thành cây cầu mới nối Mỹ và Canada, theo AFP.

Ông Trump nói rằng Mỹ nên sở hữu "ít nhất một nửa" cây cầu quốc tế Gordie Howe vẫn đang được xây dựng, nối tỉnh bang Ontario của Canada với tiểu bang Michigan của Mỹ.

Ông Trump dọa ngăn khánh thành cây cầu mới kết nối Mỹ và Canada - Ảnh 1.

Cây cầu quốc tế Gordie Howe vẫn đang trong quá trình xây dựng tại tỉnh bang Ontario của Canada vào ngày 5.2.2025

Ảnh: Reuters

Công trình xây dựng cây cầu trị giá 4,7 tỉ USD nói trên bắt đầu vào năm 2018 và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Cây cầu này được đặt theo tên của cố huyền thoại khúc côn cầu người Canada Gordie Howe.

"Tôi sẽ không cho phép khánh thành cây cầu này cho đến khi Mỹ được bồi thường đầy đủ cho tất cả những gì chúng tôi đã cung cấp cho họ, và quan trọng hơn là Canada đối xử với Mỹ một cách công bằng và tôn trọng mà chúng tôi đáng được hưởng. Chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán ngay lập tức", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump phàn nàn rằng Canada sở hữu cả hai phía của cây cầu Gordie Howe và "hầu như" không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của Mỹ để xây dựng cây cầu này.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Canada đối với lời đe dọa trên của ông Trump.

Thủ tướng Canada yêu cầu ‘tôn trọng chủ quyền’ sau khi Mỹ gặp nhóm ly khai Alberta

Tổng thống Trump có tranh cãi với Canada về thương mại kể từ khi trở lại làm chủ Nhà Trắng vào tháng 1.2025. Ông từng kêu gọi Mỹ sáp nhập Canada.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) vào tháng trước rằng hệ thống quản trị toàn cầu do Mỹ dẫn đầu đang trải qua "một sự đổ vỡ", ám chỉ tác động của Tổng thống Trump, và thảo luận về việc các nước tầm trung nên hợp tác với nhau, theo AFP.

