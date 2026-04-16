Cam kết của Thủ tướng Canada sau chiến thắng quan trọng

Bảo Hoàng
16/04/2026 05:46 GMT+7

AFP hôm qua (15.4) đưa tin Thủ tướng Canada Mark Carney đã nêu ra các cam kết cải tổ nền kinh tế, với mục tiêu trọng tâm là giảm chi phí sinh hoạt.

 Tuyên bố được đưa ra sau khi đảng Tự do của Thủ tướng Canada Mark Carney giành chiến thắng cả 3 vị trí trong cuộc bầu cử bổ sung tại quốc hội, nâng tổng số ghế của đảng lên 174/343 ghế, qua đó hình thành chính phủ đa số ở Canada lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Thủ tướng Carney phát biểu ngày 14.4

Ảnh: Reuters

Phát biểu sau khi có kết quả bầu cử hôm 14.4, ông Carney công bố việc tạm thời ngừng áp thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và dầu diesel từ ngày 20.4 - 7.9, với mục tiêu giảm gánh nặng chi phí cho người dân trước cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Theo Reuters, việc nắm đa số tại quốc hội sẽ tạo điều kiện cho chính phủ của ông Carney thông qua các chính sách mà không cần phải nhượng bộ đảng Bảo thủ đối lập. Các nhà phân tích cho rằng cử tri đang đặt niềm tin vào kinh nghiệm của ông Carney, đặc biệt trong vấn đề tài chính, để giải quyết các thách thức kinh tế tại Canada. Đương kim Thủ tướng Canada từng có nhiều năm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Canada và Thống đốc Ngân hàng Anh. Định hướng đưa Canada độc lập về kinh tế cũng được ông Carney nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đối mặt sức ép từ chính sách thuế quan của chính quyền nước láng giềng Mỹ, cũng như biến động địa chính trị toàn cầu. 


Tiếp viên Air Canada văng xa 100 m vẫn sống sót khi máy bay đụng xe cứu hỏa

Một tiếp viên hàng không may mắn sống sót dù ghế ngồi của bà văng ra khỏi máy bay hơn 100 m, trong vụ phi cơ của Air Canada đâm phải xe cứu hỏa ở sân bay Mỹ.

