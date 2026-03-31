Thế giới

CEO Air Canada từ chức vì ‘không nói tiếng Pháp’ tưởng niệm vụ tai nạn máy bay

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
31/03/2026 07:57 GMT+7

Tổng giám đốc (CEO) hãng hàng không Air Canada Michael Rousseau từ chức sau chỉ trích liên quan thông điệp tưởng niệm phi công thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở LaGuardia.

The Guardian ngày 30.3 đưa tin CEO của hãng hàng không lớn nhất Canada sẽ từ chức, sau khi video ông gửi thông điệp tưởng niệm phi công thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở sân bay LaGuardia (Mỹ) tuần trước vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội, do ông Rousseau chỉ dùng tiếng Anh.

CEO Air Canada Michael Rousseau

ẢNH: TORONTO STAR

Tuần trước, máy bay của Air Canada đã đâm vào xe cứu hỏa khi đang di chuyển trên đường băng ở sân bay LaGuardia. Vụ tai nạn đã khiến 2 phi công Antoine Forest và Mackenzie Gunther thiệt mạng. Các chuyên gia đã dành lời khen và sự tri ân do cách xử lý của phi công đã góp phần cứu sống tính mạng của những hành khách.

Trong thông điệp về vụ việc ngay sau đó, Air Canada đăng video CEO Rousseau chia buồn dài 4 phút, thế nhưng trong suốt quá trình, ông Rousseau chỉ nói 2 từ tiếng Pháp là “bonjour” (xin chào) và “merci” (cảm ơn).

Air Canada có trụ sở tại thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec (Canada), nơi tiếng Pháp được sử dụng rộng rãi và cũng là ngôn ngữ chính thức bên cạnh tiếng Anh. Theo luật nước này, hãng hàng không cần phải cung cấp các dịch vụ bằng 2 thứ tiếng. Vốn dĩ chính sách của công ty cũng yêu cầu sử dụng 2 thứ tiếng trong công tác truyền thông với công chúng.

Việc ông Rousseau không có phát biểu bằng tiếng Pháp đã vấp phải phản đối của người dân và giới chính trị tại Canada. Thủ tướng Canada Mark Carney nói rằng ông “rất thất vọng” với thông điệp chỉ có một thứ tiếng của ông Rousseau, cho rằng đây là hành động “thiếu sự thấu cảm” với các nạn nhân vụ tai nạn.

Vài ngày sau, ông Rousseau đưa ra một tuyên bố xin lỗi vì "việc không thể nói tiếng Pháp" đã làm chệch hướng sự chú ý, vốn nên quan tâm đến gia đình các nạn nhân. “Mặc dù đã học rất nhiều trong nhiều năm, thế nhưng thật không may, tôi vẫn chưa thể diễn đạt trôi chảy bằng tiếng Pháp. Tôi thành thật xin lỗi về điều này và tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện”, ông nói.

Air Canada cho biết ông Rousseau sẽ từ chức CEO vào cuối quý 3 năm nay. Trong thời gian này, ông vẫn tiếp tục vai trò lãnh đạo và thành viên hội đồng quản trị.

Tiếp viên Air Canada văng xa 100 m vẫn sống sót khi máy bay đụng xe cứu hỏa

Tiếp viên Air Canada văng xa 100 m vẫn sống sót khi máy bay đụng xe cứu hỏa

Một tiếp viên hàng không may mắn sống sót dù ghế ngồi của bà văng ra khỏi máy bay hơn 100 m, trong vụ phi cơ của Air Canada đâm phải xe cứu hỏa ở sân bay Mỹ.

