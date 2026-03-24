Thế giới

Tiếp viên Air Canada văng xa 100 m vẫn sống sót khi máy bay đụng xe cứu hỏa

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
24/03/2026 15:39 GMT+7

Một tiếp viên hàng không may mắn sống sót dù ghế ngồi của bà văng ra khỏi máy bay hơn 100 m, trong vụ phi cơ của Air Canada đâm phải xe cứu hỏa ở sân bay Mỹ.

Tiếp viên hàng không Solange Tremblay trên máy bay của Air Canada va chạm với xe cứu hỏa tại sân bay LaGuardia (thành phố New York, Mỹ) hôm 22.3 đã sống sót sau khi bị văng ra khỏi máy bay hơn 100 m trong tình trạng vẫn thắt dây an toàn vào ghế ngồi, The Guardian đưa tin ngày 24.6.

Cô Sarah Lepine, con gái bà Tremblay, chia sẻ với đài TVA News: “Đó hoàn toàn là phép màu. Vào thời điểm va chạm, ghế của bà bị văng ra khỏi máy bay hơn 100 m. Họ tìm thấy bà và bà vẫn còn bị dây an toàn giữ chặt trên ghế. Bà như có thiên thần hộ mệnh. Mọi thứ có thể đã tệ hơn rất nhiều”.

'Phép màu' giúp tiếp viên Air Canada sống sót vụ va chạm máy bay kinh hoàng - Ảnh 1.

Phần đầu của máy bay Air Canada hư hại nghiêm trọng sau vụ va chạm xe cứu hỏa tại sân bay LaGuardia, Mỹ

ẢNH: REUTERS

Theo lời kể từ con gái, bà Tremblay bị gãy xương và đã được đưa đến bệnh viện phẫu thuật. Thông tin trên mạng xã hội cho thấy bà Tremblay đã làm tiếp viên cho Jazz được 26 năm.

Chiếc máy bay phản lực CRJ-900, do Công ty Jazz Aviation vận hành, đã va chạm với một xe cứu hỏa khi hạ cánh ở LaGuardia, khiến cả cơ trưởng và cơ phó thiệt mạng. Có 9 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, bao gồm bà Tremblay.

'Phép màu' giúp tiếp viên Air Canada sống sót vụ va chạm máy bay kinh hoàng - Ảnh 2.

Chân dung tiếp viên Solange Tremblay của Air Canada

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH X

Chủ tịch Hiệp hội phi công hàng không Jason Ambrosi đã gửi lời chia buồn về 2 phi công thiệt mạng. “Việc mất đi hai đồng nghiệp phi hành đoàn trên chuyến bay 8646 là một bi kịch sâu sắc”, ông nói.

Trong các bản ghi kiểm soát không lưu ngay trước vụ tai nạn, có thể nghe thấy nhân viên qua vô tuyến cấp phép cho một phương tiện băng qua một phần đường băng, sau đó cố gắng yêu cầu dừng lại.

“Hãy dừng lại, Xe tải 1. Dừng lại”, bản ghi cho thấy khi kiểm soát viên cố gắng ngăn máy bay đang đến hạ cánh. Sau vụ va chạm, các đoạn âm thanh do LiveATC công bố cho thấy các kiểm soát viên không lưu trao đổi về sự cố.

Thủ tướng Canada Mark Carney gọi đây là vụ tai nạn “vô cùng đau lòng”. Cơ quan chức năng cho biết đã thu hồi hộp đen của máy bay và đang điều tra chi tiết vụ việc.

Jazz Aviation, thuộc sở hữu của Chorus Aviation, là một hãng hàng không khu vực độc lập, khai thác các chuyến bay cự ly ngắn cho Air Canada dưới thương hiệu Air Canada Express.

