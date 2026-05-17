Thời sự

Thủy thủ Canada đội nắng dọn vệ sinh, giao lưu với trẻ em nạn nhân da cam

Huy Đạt
17/05/2026 15:11 GMT+7

Dưới cái nắng đầu hè ở Đà Nẵng, thủy thủ Hải quân Hoàng gia Canada đã xắn tay nhổ cỏ, sửa điện, dọn vệ sinh và hòa mình vào các hoạt động văn nghệ, thể thao cùng trẻ em nạn nhân chất độc da cam.

Ngày 17.5, đoàn sĩ quan và thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Charlottetown gần 30 thành viên đã đến thăm, giao lưu tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng (xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng).

Tiếng cười rộn ràng vang lên trong buổi giao lưu giữa thủy thủ Canada với các em tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng

Các sĩ quan, thủy thủ Canada giao lưu thể thao cùng nạn nhân chất độc da cam

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng kéo dài 4 ngày của tàu HMCS Charlottetown, bắt đầu từ ngày 15.5.

Tại trung tâm, các sĩ quan và thủy thủ Canada đã chia thành nhiều nhóm để hỗ trợ dọn dẹp khuôn viên, cắt cỏ, vệ sinh sân vườn, sửa chữa một số hạng mục điện hư hỏng và sơn sửa cơ sở vật chất.

Thủy thủ Hải quân Hoàng gia Canada chụp ảnh cùng các em

Dưới cái nắng đầu hè, các thủy thủ vẫn miệt mài làm việc, phối hợp cùng cán bộ trung tâm chăm chút từng khoảng sân, lối đi. Nhiều nữ thủy thủ tích cực nhổ cỏ, làm sạch cỏ dại để chỉnh trang khuôn viên, trong khi các thành viên khác kiểm tra, thay mới hệ thống bóng đèn chiếu sáng tại khu vực hành lang. 

Một số thủy thủ còn xắn tay áo dội rửa, dọn vệ sinh khu vực sân chính nhằm cải thiện không gian sinh hoạt cho các em nhỏ. 

Không chỉ tham gia lao động, đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ cùng các em đang được chăm sóc tại trung tâm. Những trận bóng rổ vui nhộn, các tiết mục hát tập thể và khoảnh khắc cùng hòa nhịp theo âm nhạc khiến không khí trở nên sôi động, rộn ràng tiếng cười.

Thủy thủ Canada cùng cán bộ trung tâm dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên sân vườn

Nhiều em nhỏ nắm tay, trò chuyện thân thiện và tham gia nhiều trò chơi cùng các thủy thủ nước ngoài. Một sĩ quan Canada còn hào hứng tham gia trò chơi vật tay cùng các em nhỏ trong hoạt động giao lưu thể thao. 

Đại diện Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng cho biết hoạt động không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, cơ sở vật chất mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn đối với các em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây. 

Thủy thủ Canada xắn tay áo dội rửa, vệ sinh sân chính nhằm cải thiện không gian sinh hoạt

Hoạt động lao động thực tế của đoàn Hải quân Hoàng gia Canada để lại nhiều hình ảnh đẹp về tình hữu nghị Việt Nam - Canada

Dưới cái nắng đầu hè, nữ thủy thủ Canada vẫn miệt mài lao động, cải thiện cảnh quan tại trung tâm bảo trợ

Trung tá Jonathan Maurice chia sẻ tại chuyến thăm

Trung tá Jonathan Maurice, sĩ quan chỉ huy tàu HMCS Charlottetown, cho biết thủy thủ đoàn rất mong chờ chuyến thăm Việt Nam. Đoàn đến Đà Nẵng không chỉ là hoạt động giao lưu hữu nghị mà còn là cơ hội để xây dựng những kết nối gần gũi với cộng đồng địa phương, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Canada. 

"Những nụ cười và sự đón tiếp nồng hậu tại đây là trải nghiệm rất ý nghĩa đối với chúng tôi”, trung tá Jonathan Maurice nói.

