Tàu Hải quân Hoàng gia Canada cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị Đà Nẵng

Ngày 15.5, tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Charlottetown cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm ngoại giao thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Chiến dịch Horozon của Canada tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Lễ đón tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cùng đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) và Quân chủng Hải quân.

Về phía Canada có Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nickel, Tùy viên Quốc phòng Paul Payne cùng 257 sĩ quan, thủy thủ đoàn tàu HMCS Charlottetown.

Trong thời gian lưu lại thành phố Đà Nẵng, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Bên cạnh các hoạt động ngoại giao, đoàn đại biểu và thủy thủ tàu sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu cộng đồng như giao lưu tại Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, thăm Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng; tham quan các điểm văn hóa, du lịch tại địa phương.

Theo phía Canada, chuyến thăm của tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Charlottetown nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và góp phần thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm.

Chiến dịch Horizon là nhiệm vụ triển khai quân đội ra nước ngoài của Canada nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và ủng hộ hệ thống quốc tế dựa trên thượng tôn pháp luật tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định vai trò của Canada là đối tác quốc tế tin cậy trong khu vực.

