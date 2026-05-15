Thời sự

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị Đà Nẵng

Huy Đạt
15/05/2026 15:12 GMT+7

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Charlottetown cùng 257 sĩ quan, thủy thủ cập cảng Tiên Sa, mở đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng.

Ngày 15.5, tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Charlottetown cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm ngoại giao thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Chiến dịch Horozon của Canada tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Charlottetown cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm ngoại giao thành phố Đà Nẵng

Tàu HMCS Charlottetown mang theo 257 sĩ quan, thủy thủ đến Đà Nẵng trong khuôn khổ Chiến dịch Horizon

Lễ đón tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cùng đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) và Quân chủng Hải quân. 

Về phía Canada có Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nickel, Tùy viên Quốc phòng Paul Payne cùng 257 sĩ quan, thủy thủ đoàn tàu HMCS Charlottetown. 

Đại diện các lực lượng quân sự, ngoại giao Việt Nam và Canada tham dự lễ đón tàu HMCS Charlottetown tại cảng Tiên Sa

Trong thời gian lưu lại thành phố Đà Nẵng, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân

Bên cạnh các hoạt động ngoại giao, đoàn đại biểu và thủy thủ tàu sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu cộng đồng như giao lưu tại Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, thăm Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng; tham quan các điểm văn hóa, du lịch tại địa phương.

Chuyến thăm của tàu HMCS Charlottetown góp phần tăng cường hợp tác giữa Canada và Việt Nam tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Theo phía Canada, chuyến thăm của tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Charlottetown nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và góp phần thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm. 

Chiến dịch Horizon là nhiệm vụ triển khai quân đội ra nước ngoài của Canada nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và ủng hộ hệ thống quốc tế dựa trên thượng tôn pháp luật tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định vai trò của Canada là đối tác quốc tế tin cậy trong khu vực.

