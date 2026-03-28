Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tàu HMAS Toowoomba của hải quân Úc thăm Đà Nẵng

Huy Đạt
28/03/2026 15:55 GMT+7

Tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Hoàng gia Úc cập cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm từ ngày 28 - 31.3, đánh dấu bước phát triển trong quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Úc.

Sáng 28.3, tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Hoàng gia Úc cập cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng) bắt đầu chuyến thăm trong dấu mốc hiếm có khi tàu hải quân hai nước thăm nhau gần như cùng thời điểm.

Tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Úc thăm Đà Nẵng và phát triển quan hệ quốc phòng - Ảnh 1.

Tàu HMAS Toowoomba cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng từ ngày 28 - 31.3

ẢNH: A.M

Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau chuyến thăm Úc của tàu 016 - Quang Trung (Hải quân nhân dân Việt Nam) nhân dịp tham dự diễn tập Kakadu và Lễ duyệt binh tàu quốc tế kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Úc.

Đây là lần đầu tiên tàu hải quân hai nước thực hiện các chuyến thăm chính thức gần như cùng thời điểm, phản ánh sự tin cậy và gắn kết ngày càng sâu sắc trong quan hệ quốc phòng song phương, đặc biệt sau khi Việt Nam và Úc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3.2024.

Tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Úc thăm Đà Nẵng và phát triển quan hệ quốc phòng - Ảnh 2.
Tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Úc thăm Đà Nẵng và phát triển quan hệ quốc phòng - Ảnh 3.
Tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Úc thăm Đà Nẵng và phát triển quan hệ quốc phòng - Ảnh 4.

Hệ thống vũ khí trên tàu HMAS Toowoomba

ẢNH: A.M

Trong thời gian lưu lại thành phố Đà Nẵng đến ngày 31.3, sĩ quan và thủy thủ tàu HMAS Toowoomba sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham dự tiệc chiêu đãi chính thức trên tàu do Đại sứ Úc tại Việt Nam đồng chủ trì; đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, hoạt động cộng đồng và tìm hiểu văn hóa địa phương.

Đại tá Alana Burkitt, Tùy viên Quốc phòng Úc tại Việt Nam, cho biết chuyến thăm thể hiện sự bền chặt của quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, được thiết lập từ năm 1999 và không ngừng mở rộng về quy mô, chiều sâu. Úc đã hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho hơn 5.000 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Úc thăm Đà Nẵng và phát triển quan hệ quốc phòng - Ảnh 6.

Chuyến thăm đánh dấu bước phát triển trong quan hệ quốc phòng Việt Nam - Úc

ẢNH: A.M

Tàu HMAS Toowoomba do trung tá Alicia Harrison làm thuyền trưởng, là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Anzac, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như phòng không, chống tàu ngầm, tác chiến mặt nước, giám sát và trinh sát.

Tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Úc thăm Đà Nẵng và phát triển quan hệ quốc phòng - Ảnh 7.

Toàn cảnh khu vực cảng Tiên Sa trong ngày đón tàu Hải quân Úc

ẢNH: A.M

Với lượng giãn nước hơn 3.500 tấn, dài 118 m, tàu HMAS Toowoomba được trang bị tên lửa đất đối không Evolved Sea Sparrow, tên lửa chống hạm Harpoon Block 2, pháo Mark 45 cỡ 127 mm cùng 6 ống phóng ngư lôi Mark 32. Ngoài ra, tàu còn có sân đáp và khu vực đỗ trực thăng đa nhiệm MH60H Seahawk, tăng cường năng lực tác chiến trên biển.

Tàu Hải quân Mỹ USS Tripoli và USS Robert Smalls cập cảng Đà Nẵng

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls cùng hơn 2.300 sĩ quan, thủy thủ Mỹ cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng đúng dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt - Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng tàu 016 - Quang Trung Hải quân Hoàng gia Úc Tàu HMAS Toowoomba Cảng Tiên Sa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận