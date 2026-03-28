Tàu HMAS Toowoomba của hải quân Úc thăm Đà Nẵng

Sáng 28.3, tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Hoàng gia Úc cập cảng Tiên Sa (thành phố Đà Nẵng) bắt đầu chuyến thăm trong dấu mốc hiếm có khi tàu hải quân hai nước thăm nhau gần như cùng thời điểm.

Tàu HMAS Toowoomba cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng từ ngày 28 - 31.3

ẢNH: A.M

Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau chuyến thăm Úc của tàu 016 - Quang Trung (Hải quân nhân dân Việt Nam) nhân dịp tham dự diễn tập Kakadu và Lễ duyệt binh tàu quốc tế kỷ niệm 125 năm ngày thành lập Hải quân Hoàng gia Úc.

Đây là lần đầu tiên tàu hải quân hai nước thực hiện các chuyến thăm chính thức gần như cùng thời điểm, phản ánh sự tin cậy và gắn kết ngày càng sâu sắc trong quan hệ quốc phòng song phương, đặc biệt sau khi Việt Nam và Úc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3.2024.

Hệ thống vũ khí trên tàu HMAS Toowoomba ẢNH: A.M

Trong thời gian lưu lại thành phố Đà Nẵng đến ngày 31.3, sĩ quan và thủy thủ tàu HMAS Toowoomba sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham dự tiệc chiêu đãi chính thức trên tàu do Đại sứ Úc tại Việt Nam đồng chủ trì; đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, hoạt động cộng đồng và tìm hiểu văn hóa địa phương.

Đại tá Alana Burkitt, Tùy viên Quốc phòng Úc tại Việt Nam, cho biết chuyến thăm thể hiện sự bền chặt của quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, được thiết lập từ năm 1999 và không ngừng mở rộng về quy mô, chiều sâu. Úc đã hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho hơn 5.000 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Chuyến thăm đánh dấu bước phát triển trong quan hệ quốc phòng Việt Nam - Úc ẢNH: A.M

Tàu HMAS Toowoomba do trung tá Alicia Harrison làm thuyền trưởng, là tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Anzac, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như phòng không, chống tàu ngầm, tác chiến mặt nước, giám sát và trinh sát.

Toàn cảnh khu vực cảng Tiên Sa trong ngày đón tàu Hải quân Úc ẢNH: A.M

Với lượng giãn nước hơn 3.500 tấn, dài 118 m, tàu HMAS Toowoomba được trang bị tên lửa đất đối không Evolved Sea Sparrow, tên lửa chống hạm Harpoon Block 2, pháo Mark 45 cỡ 127 mm cùng 6 ống phóng ngư lôi Mark 32. Ngoài ra, tàu còn có sân đáp và khu vực đỗ trực thăng đa nhiệm MH60H Seahawk, tăng cường năng lực tác chiến trên biển.