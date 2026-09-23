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    Giới trẻ

    Đèn ông sao cỡ lớn khiến gen Z mê mẩn

    Mai Cát
    Mai Cát
    Chiếc đèn ông sao cỡ lớn tại đường sách TP.HCM trở thành điểm check-in thu hút người trẻ trong mùa trung thu 2026. Không chỉ tạo không gian chụp ảnh, mô hình còn gợi lại hình ảnh chiếc đèn truyền thống và những ký ức trung thu trong mỗi người.

    Chiếc lồng đèn ông sao cỡ lớn được trưng bày trước gian hàng lớn của Nhà xuất bản Trẻ tại đường Nguyễn Văn Bình, phường Sài Gòn (đường sách), nhân dịp trung thu 2026. Mô hình dự kiến được trưng bày đến hết tháng 10.2026.

    Theo một số khách tại đây, ban ngày, khu vực này có ánh nắng chiếu vào tạo không gian thuận lợi để chụp ảnh; khi đêm xuống, chiếc đèn được thắp sáng, tạo điểm nhấn cho không gian đường sách. 

    Đèn ông sao vẫn giữ sức hút giữa nhiều loại đèn hiện đại

    Vui chơi và check-in với đèn ông sao tại đây, Nguyễn Thị Minh Thư (18 tuổi, P.Vũng Tàu, TP.HCM) chia sẻ dù ở xa nhưng đang được nghỉ học nghề nên em tranh thủ ghé đường sách vui chơi, giải trí nhân dịp đón trung thu. 

    Theo Thư, Tết Trung thu mang đến không khí nhộn nhịp, không chỉ dành cho trẻ em mà cả người lớn cũng có thể vui chơi, hòa vào các hoạt động như múa lên, rước đèn, phá cỗ.  Thư chia sẻ cô thích nhất không khí rước đèn vào buổi tối vì vừa thể hiện sự gắn kết vừa mang lại không gian vui vẻ và đầy hoài niệm về tuổi thơ. 

    Với Thư, dù hiện nay có nhiều loại đèn hiện đại, đặc biệt là đèn điện tử, đèn ông sao truyền thống vẫn giữ một ý nghĩa riêng và như là biểu tượng của trung thu.

    "Nhìn vào đèn ông sao, em cảm nhận được nét truyền thống và gợi nhớ những hình ảnh trung thu ngày xưa. Đèn lồng hiện nay đẹp và có nhiều loại, hình ảnh khác nhau nhưng em vẫn thích và sử dụng hình ảnh chiếc đèn ông sao truyền thống hơn", Thư chia sẻ.

    Đèn ông sao 'khổng lồ' khiến Gen Z mê mẩn - Ảnh 1.

    Thư (trái) và bạn check-in cùng đèn ông sao cỡ lớn

    ẢNH: MAI CÁT

    Đèn ông sao 'khổng lồ' khiến Gen Z mê mẩn - Ảnh 2.

    Chiếc đèn ông sao "ngoại cỡ" khiến bạn trẻ mê mẩn

    ẢNH: MAI CÁT

    Văn Thị Diệu Anh (19 tuổi, P.Tân Phú, TP.HCM), cho biết sau khi xem các video về không gian trung thu đường sách TP.HCM, nhất là chiếc đèn ông sao lớn được chia sẻ trên mạng xã hội, em rủ bạn đến liền để chụp ảnh và cảm thấy như được hòa mình vào không khí lễ hội. 

    Nếu như trước đây Diệu Anh thường cùng bạn bè đi rước đèn thì hiện tại, có xu hướng trở về sum họp cùng gia đình và cùng xem những em nhỏ đi rước đèn. Với Diệu Anh, trung thu vì thế không chỉ là dịp vui chơi mà còn là thời điểm để gia đình quây quần bên nhau.

    Đèn ông sao 'khổng lồ' khiến Gen Z mê mẩn - Ảnh 3.

    Không chỉ các bạn trẻ Việt Nam mà khách nước ngoài cũng không bỏ lỡ chụp ảnh cùng đèn ông sao

    ẢNH: MAI CÁT

    Mỗi người một cách đón trung thu

    Cũng đến đường sách để tham quan, vui chơi, đồng thời tìm mua vài cuốn sách yêu thích, Điểu Thị Phước, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nhận xét không gian tại đây trở nên đông đúc và nhộn nhịp. Theo em, vốn dĩ đây là điểm du lịch, vui chơi phổ biến của giới sinh viên, người trẻ đến thành phố nên ngày thường đã hút khách, nay còn hấp dẫn hơn bởi những chiếc lồng đèn báo hiệu không khí trung thu.  

    Phước chia sẻ mỗi người sẽ có cách cảm nhận và đón Tết Trung thu riêng. "Hồi nhỏ thì thích rước đèn lắm, giờ lớn thì thích ngắm tụi nhỏ rước đèn", Phước nói. 

    Đèn ông sao 'khổng lồ' khiến Gen Z mê mẩn - Ảnh 4.

    Dạo chơi tại đường sách, Phước (phải) không thể bỏ qua check-in cùng đèn ông sao đặc biệt

    ẢNH: MAI CÁT

    Cũng chọn tham quan đường sách dịp đón trung thu, Nguyễn Ngọc Phước An (24 tuổi, P.Chánh Hưng, TP.HCM), cho rằng trung thu mang đến niềm vui cho cả trẻ em lẫn người lớn, mỗi người sẽ có những niềm vui và trải nghiệm khác nhau. Với An, nếu là trẻ em, trung thu thường gắn với những hoạt động vui chơi, rước đèn thì khi trưởng thành, tận hưởng ngày lễ này là có bữa cơm ấm áp cùng bố mẹ, anh chị em.

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