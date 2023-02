Đến thăm chốn bồng lai tiên cảnh ở Bình Dương

Theo các tài liệu lịch sử, ngôi chùa do thiền sư Khánh Long xây dựng vào khoảng năm 1612, ban đầu chỉ là một thảo am nhỏ. Sau đó, thảo am được gọi là chùa Hội Sơn, rồi đổi tên thành chùa núi Châu Thới như hiện nay