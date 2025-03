Đến TP.HCM dự đại lễ

Báo cáo từ Sở Du lịch TP.HCM cho biết trong 3 tháng đầu năm, khách quốc tế đến TP.HCM ước đạt 1,635 triệu lượt, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 19,2% so với kế hoạch năm 2025; khách nội địa ước đạt 8,574 triệu lượt, tăng 6,3%, đạt 19,1% kế hoạch năm. Tổng thu của ngành du lịch TP sau 3 tháng ước đạt 56.662 tỉ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 21,8% kế hoạch năm 2025. Ngành du lịch TP đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế năm nay, tăng hơn 40% so với 2024 và doanh thu cũng tăng đến gần 37%, hướng tới con số 260.000 tỉ đồng.