Đến ủng hộ ông Trump, nhiều người nhập viện vì nắng nóng gay gắt

Một phụ nữ được chăm sóc y tế sau khi xếp hàng trong cái nóng 42 độ C chờ dự sự kiện của ông Trump AFP

Ít nhất 11 người nhập viện khi đến tham dự cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Arizona hôm 6.6, trong khi truyền thông cho rằng "điều duy nhất nóng hơn cuộc đua giành chức tổng thống năm 2024 là cái nóng của sa mạc tháng 6".

Những người tham dự xếp hàng để dự sự kiện do tổ chức vận động tranh cử Turning Point Action tổ chức tại thành phố Phoenix đối diện cái nóng 39 độ C và còn gia tăng, khiến một số người gục xuống và được đưa đến bệnh viện, theo tờ New York Post.

Nhiệt độ trước đó được dự báo lên đến hơn 43 độ C. Một số người tham dự đã gục xuống bên ngoài khán phòng và được đưa đi cấp cứu.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo về nắng nóng cho đến tối 7.6 (giờ địa phương) tại khu vực đô thị Phoenix. "Tiếp xúc quá nhiều có thể gây ra chuột rút nhiệt, kiệt sức vì nóng và nếu không được can thiệp, có thể dẫn đến sốc nhiệt", theo cảnh báo.

Sự kiện mở cửa lúc 10 giờ, nhưng một số người tham dự đã bắt đầu xếp hàng sớm hơn với hy vọng có được một chỗ ngồi tốt để gặp cựu tổng thống. Ước tính có hơn 3.000 người tham dự, trong bối cảnh ông Trump tiếp tục vận động tranh cử sau thời gian hầu tòa tại New York.



Theo Newsweek dẫn thông tin từ NWS, nhiều thành phố ở phía tây nam Mỹ ghi nhận mức nhiệt cao bất thường trong ngày 6.6. Las Vegas (bang Nevada) ghi nhận nhiệt độ lên đến 43,9 độ C vào lúc 15 giờ 35 (giờ địa phương), phá kỷ lục trước đó là 43,3 độ C được ghi nhận vào ngày 6.6.2010.

Nhiệt độ cao kỷ lục cũng ghi nhận hôm 6.6 tại thị trấn Kingman ở Arizona là 40,5 độ C và ở Thung lũng Chết (nam California) là 50 độ C.

Theo cảnh báo, 6 vùng đô thị lớn là Phoenix và Tucson (Arizona), Fresno và Bakersfield (California), Albuquerque (New Mexico) và El Paso (Texas) dự kiến có nguy cơ nắng nóng mức độ cao tiếp diễn cho đến ngày 8.6. Trong khi đó, Las Vegas được cảnh báo nguy cơ ở mức độ còn cao hơn.