Ngày 21.11, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Ban Thanh niên Công an nhân dân tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, với sự tham gia của 2.000 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong lực lượng.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Cục Công tác chính trị, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trung ương Đoàn cùng các nghệ sĩ, diễn giả. Đặc biệt, chương trình có sự giao lưu, chia sẻ của rapper Đen Vâu (Nguyễn Đức Cường) và nghệ sĩ Nguyễn Thu Hiền (Hiền VK).

Rapper Đen Vâu giao lưu với thanh niên Công an nhân dân ẢNH: BTC

Phát biểu khai mạc, anh Đồng Đức Vũ, Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân, nhấn mạnh văn hóa không chỉ hiện diện trong đời sống tinh thần, những giá trị truyền thống mà còn kết tinh trong phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, góp phần hình thành cốt cách, danh dự người chiến sĩ công an cách mạng.

Theo anh Đồng Đức Vũ, việc tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để tuổi trẻ Công an nhân dân bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời tiếp thu các giá trị văn hóa tiên tiến, hiện đại, làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên.

Anh Đồng Đức Vũ phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Chuỗi hoạt động được triển khai với nhiều nội dung đa dạng, kết hợp giữa văn hóa truyền thống và phương thức tiếp cận hiện đại. Trong đó, có triển lãm, giới thiệu sách, liên hoan giới thiệu sách trên không gian số, tuần chiếu phim cách mạng, giao lưu văn nghệ và tập huấn kỹ năng an toàn số.

Diễn đàn "Thanh niên Công an nhân dân với văn hóa số" có sự tham gia của 400 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu cùng các chuyên gia, diễn giả. Diễn đàn là nơi trao đổi, đề xuất giải pháp phát huy vai trò của thanh niên công an trong xây dựng, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, ứng xử văn minh và trách nhiệm trên môi trường mạng.

Diễn đàn "Thanh niên Công an nhân dân với văn hóa số" thu hút sự tham gia của 400 đoàn viên, thanh niên

ẢNH: BTC

Anh Đồng Đức Vũ cho biết, chuỗi hoạt động lần này là điểm khởi đầu để các cấp bộ Đoàn trong Công an nhân dân tiếp tục duy trì, triển khai sáng tạo các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lòng tự hào và trách nhiệm của thanh niên trong gìn giữ, phát huy, phát triển các giá trị văn hóa dân tộc.

Anh Đồng Đức Vũ đề nghị mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân phấn đấu trở thành một "đại sứ văn hóa", là chủ thể sáng tạo, thực hành và lan tỏa văn hóa Công an nhân dân ra cộng đồng; không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh, tích cực học tập, đổi mới sáng tạo, tiên phong thực hiện văn hóa số và ứng xử chuẩn mực trên không gian mạng.