Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, những nơi nào được tham quan miễn phí?

13 địa điểm miễn phí tham quan

Danh sách các điểm được miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 theo Thông tư 167/2026/TT-BTC, gồm 13 địa điểm, đã và đang được giới trẻ chia sẻ rất nhiều. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10.11.2026.

Cụ thể, 13 địa điểm gồm: Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Vườn quốc gia Bạch Mã, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Vườn Quốc gia Tam Đảo, Vườn Quốc gia Yokdon và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Trần Hoàng Bảo, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết vào ngày 24.11 đến sẽ cùng bạn bè đến tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập. Bảo cho biết đây là dịp để tham quan một địa danh lịch sử mà trước đây thường chỉ đi ngang qua hoặc nhìn thấy qua sách báo.

"Nghe tin Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 có những địa điểm miễn phí tham quan, mình muốn thử dành một ngày để tìm hiểu lịch sử. Đi cùng bạn bè chắc sẽ thú vị hơn là tự đọc thông tin trên mạng", Bảo chia sẻ.

Người trẻ chụp ảnh trước Di tích lịch sử Dinh Độc Lập ẢNH: THANH NAM

Nhiều người trẻ cho rằng, với 13 địa điểm, giúp có thể tìm thấy những lựa chọn khác nhau trong ngày đặc biệt này. Với những người yêu thích nghệ thuật, bảo tàng là điểm đến đáng cân nhắc. Người thích khám phá thiên nhiên có thể lựa chọn các vườn quốc gia. Những người quan tâm đến lịch sử, đời sống cộng đồng có thể tìm đến các không gian trưng bày, di tích để hiểu thêm về những câu chuyện phía sau các hiện vật.

Hồ Quốc Trung (27 tuổi, làm việc tại số 1 Trần Khánh Dư, P.Hai Bà Trưng, Hà Nội; trước là P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng), cho hay: "Trước đây tôi nghĩ bảo tàng thường phù hợp với học sinh, sinh viên trong những chuyến tham quan ngoại khóa. Nhưng càng lớn, mình càng thấy có những câu chuyện lịch sử cần được nhìn lại. Một hiện vật có thể rất nhỏ nhưng phía sau nó là cả một giai đoạn, một số phận hoặc câu chuyện của nhiều thế hệ", Trung nói.

Trong khi đó, với những người trẻ thích khám phá, trải nghiệm văn hóa không nhất thiết phải bắt đầu từ những địa danh nổi tiếng. Một chuyến đi đến làng nghề, tìm hiểu cách làm ra một sản phẩm thủ công, thưởng thức món ăn truyền thống hay trò chuyện với những người đang gìn giữ nghề cũ cũng có thể trở thành một cách đón ngày 24.11.

Cũng có những lựa chọn khác cho người trẻ vào dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, đó là dành ngày nghỉ cho chính gia đình. Có người muốn đưa cha mẹ đến bảo tàng, có người muốn về quê thăm ông bà, cùng người thân nấu một bữa cơm, nghe lại những câu chuyện về phong tục, tập quán của quê hương.

Có 13 địa điểm miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 ẢNH: THANH NAM

Để người trẻ không chỉ tham quan mà còn lan tỏa văn hóa

Theo thạc sĩ tâm lý Hồ Viết Trọng, Trung tâm tư vấn tâm lý Bloom Psychology Center (P.Tân Hưng, TP.HCM; trước là P.Tân Kiểng, Q.7), cho biết 13 địa điểm miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11 là những điểm đến trải dài từ bảo tàng, di tích lịch sử đến không gian thiên nhiên, mở ra nhiều lựa chọn cho người dân, đặc biệt là giới trẻ. Việc miễn phí tham quan cũng góp phần giảm bớt rào cản chi phí, tạo điều kiện để những người chưa có thói quen đến bảo tàng, di tích có cơ hội trải nghiệm.

"Để một ngày văn hóa thực sự có sức hút, việc mở cửa miễn phí mới chỉ là điều kiện ban đầu. Cách kể chuyện, tổ chức hoạt động và tạo ra trải nghiệm cho công chúng mới là những yếu tố quyết định người trẻ có muốn quay trở lại hay không", ông Trọng nói.

Ông Trọng cho rằng, muốn người trẻ chủ động tìm đến các không gian văn hóa thì trước hết phải làm cho họ thấy văn hóa có liên quan trực tiếp đến đời sống của mình. Không nên chỉ giới thiệu một di tích có lịch sử bao nhiêu năm, một bảo tàng có bao nhiêu hiện vật mà cần kể được những câu chuyện phía sau, vì sao những giá trị ấy được hình thành và có ý nghĩa gì với xã hội hôm nay.

"Người trẻ có nhu cầu trải nghiệm, tương tác và khám phá. Nếu được tiếp cận bằng những hình thức sinh động, họ sẽ không còn cảm giác đi bảo tàng hay tìm hiểu lịch sử là một hoạt động khô khan, mang tính nhiệm vụ. Một câu chuyện lịch sử được kể hấp dẫn, một hoạt động trải nghiệm gắn với hiện vật hay một cuộc gặp gỡ với người đang gìn giữ di sản có thể tạo ra ấn tượng sâu sắc hơn nhiều so với việc chỉ đọc những dòng giới thiệu", ông Trọng chia sẻ.

Ở góc độ khác, chuyên gia xã hội học Đỗ Hồng Tuyên, Công ty TNHH tư vấn Insight Sociology (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM; trước là P.25, Q.Bình Thạnh), cho rằng người trẻ không nên chỉ được nhìn nhận là đối tượng tiếp nhận hay thụ hưởng các giá trị văn hóa mà cần được tạo điều kiện tham gia gìn giữ và sáng tạo văn hóa.

"Một người trẻ đến thăm di tích, trò chuyện với nghệ nhân, tìm hiểu một làng nghề rồi kể lại câu chuyện ấy bằng video, hình ảnh hay bài viết trên mạng xã hội cũng là một cách lan tỏa văn hóa. Điều quan trọng là phải có kiến thức, sự tôn trọng nguồn gốc và giá trị của di sản, tránh biến văn hóa thành nội dung giải trí đơn thuần. Khi người trẻ tìm thấy niềm vui, sự tự hào và cả cơ hội sáng tạo trong văn hóa, việc gìn giữ sẽ trở thành nhu cầu tự thân", bà Tuyên chia sẻ.

Chị Lê Thanh Trúc (32 tuổi, làm việc tại 438 Nguyễn Thái Sơn, P.An Nhơn, TP.HCM; trước đây là P.5, Q.Gò Vấp), cho rằng người trẻ ngày nay có nhiều cách để tìm hiểu và lan tỏa văn hóa. Chẳng hạn, sau một chuyến tham quan, họ có thể viết bài, làm video, chụp ảnh về kiến trúc, trò chuyện với nghệ nhân hoặc thực hiện những dự án nhỏ để giới thiệu nét đẹp quê hương. Theo chị, chỉ cần chủ động tìm hiểu và quan sát bằng sự tò mò, người trẻ sẽ cảm nhận văn hóa gần gũi hơn, thay vì chỉ biết đến qua sách vở.