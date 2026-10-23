Tranh thủ đi bảo tàng nhiều hơn

Kể từ đầu tháng 10, chính sách miễn phí vé vào cổng được áp dụng đối với học sinh, sinh viên khi tham quan tại các bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM quản lý đã nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Việc này tạo điều kiện kết nối giữa thế hệ trẻ với những tư liệu, giá trị lịch sử bên trong những bảo tàng.

Bạn trẻ thích thú rủ nhau tham quan bảo tàng với vé 0 đồng ẢNH: THẾ DUY

Trong buổi sáng đầu tuần một ngày tháng 10, Bảo tàng TP.HCM (đường Lý Tự Trọng, P.Sài Gòn) xôn xao những tiếng bước chân, chuyện trò của người trẻ. Chiều cùng ngày, khi đồng hồ mới điểm sang 14 giờ 30 phút, tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (đường Võ Văn Tần, P.Xuân Hòa) đã kín lịch tham quan và chỉ còn trống vào khung giờ cuối cùng (từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30).

Nguyễn Minh Khôi, sinh viên năm 3 Trường ĐH Giao thông vận tải phân hiệu tại TP.HCM, cùng bạn tham quan tại Bảo tàng TP.HCM chia sẻ: "Mình đến để thu thập thêm tài liệu, phục vụ cho môn học tại trường. Khi đến bảo tàng, mình cảm thấy nơi đây ngoài sự độc đáo về kiến trúc thì còn là một trong nhiều địa điểm phù hợp để tham quan kết hợp với học tập".

ẢNH: THẾ DUY

Chăm chú tìm hiểu về các tư liệu tại bảo tàng ẢNH: THẾ DUY

Đi cùng với Khôi là Lê Hữu Tâm, sinh viên cùng trường, rất háo hức về chính sách miễn phí vé tham quan dành cho học sinh, sinh viên nên cũng tranh thủ đi bảo tàng nhiều hơn. Nam sinh khẳng định khi đến bảo tàng, được tận mắt nhìn vào những tư liệu, hiện vật giúp cho bài học được tăng thêm tính trực quan và mang lại nhiều giá trị khi triển khai làm bài.

Thúc đẩy người trẻ tìm hiểu về các bảo tàng

Bùi Ngọc Khánh Băng, sinh viên ngành kinh tế, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, đang cùng nhóm bạn rảo bước trong khuôn viên Bảo tàng TP.HCM, vui mừng nói: "Mình vừa mới quét mã đăng ký tham quan ở phía ngoài cổng, hoàn toàn miễn phí".

"Bản thân mình cảm thấy rất may mắn khi được hưởng chính sách này. Điều này tạo nên động lực để mình có thể khám phá thêm, trải nghiệm thêm những lĩnh vực mà mình chưa từng có nhiều cơ hội để tìm hiểu trước đây", Khánh Băng chia sẻ thêm.

Khánh Băng (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bạn tham quan bảo tàng ẢNH: THẾ DUY

Cũng theo Khánh Băng, nếu không áp dụng chính sách miễn phí vé thì nữ sinh sẽ ít suy nghĩ đến việc ghé vào tham quan các bảo tàng. Vốn học trong lĩnh vực về kinh tế, khi chính sách miễn phí vé được áp dụng cũng tạo thêm nguồn động lực cho nữ sinh cùng bạn bè có cơ hội tiếp cận nguồn tài liệu mở ở đa dạng các lĩnh vực.

Là người giảng dạy các môn học phần như cơ sở văn hóa Việt Nam, thạc sĩ Vũ Thị Kim Ngân, giảng viên Khoa Văn hóa và Truyền thông, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, thường xuyên thiết kế những chuyến tham quan bảo tàng dành cho sinh viên. Khi chính sách miễn phí vé dành cho học sinh, sinh viên được áp dụng, bà Ngân bày tỏ vui mừng, chia sẻ: "Điều này quá tốt, giúp cho các hoạt động ngoại khóa của học sinh và sinh viên được thuận tiện hơn. Chính sách này có thể giúp cho tần suất tham quan bảo tàng của sinh viên sẽ được thiết kế nâng lên 1 học kỳ đi đến 2 hoặc 3 bảo tàng".

Kể từ đầu tháng 10, chính sách miễn phí vé vào cổng được áp dụng đối với học sinh, sinh viên khi tham quan tại các bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM quản lý ẢNH: THẾ DUY

Cũng theo bà Ngân, chính sách miễn vé được áp dụng cũng góp phần cởi bỏ phần nào áp lực dành cho quý thầy cô khi thiết kế những chuyến tham quan bảo tàng dành cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, các phụ huynh cũng có thêm điều kiện để dẫn con đến bảo tàng vào dịp lễ hay cuối tuần, thêm một địa điểm vừa chơi vừa học dành cho con trẻ.

Bà Ngân đánh giá bảo tàng ra đời với trọng trách mang đến cho khách tham quan những giá trị đặc biệt về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử. Theo bà Ngân học tập trực tiếp tại bảo tàng bao giờ cũng thú vị hơn. Những hiện vật của các thời kỳ trước được lưu giữ lại, và người xem có cơ hội "mắt thấy tai nghe" sẽ có tác động tích cực trong việc tiếp nhận và lưu lại thông tin.

Theo bà Ngân, để chính sách miễn phí vé dành cho học sinh, sinh viên trở thành thói quen, các bảo tàng cũng cần liên tục đổi mới bằng công tác truyền thông hay số hóa bảo tàng. "Việc thiết kế những chuyên đề và thuyết trình cho khách tham quan cũng là một hoạt động thú vị, góp phần tạo thành thói quen cho khách tham quan, nhất là đối với học sinh, sinh viên", bà Ngân chia sẻ.