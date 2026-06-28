7 giờ tối, nhiều người rủ nhau vào bảo tàng để làm gì?

7 giờ tối, khi khu vực trung tâm TP.HCM lên đèn, Bảo tàng TP.HCM vẫn nhộn nhịp người ra vào. Không gian vốn thường được nhớ đến với những phòng trưng bày lịch sử, hiện vật và dấu ấn đô thị, nay trở thành điểm hẹn buổi tối của nhiều bạn trẻ, gia đình và du khách.

Nguyễn Quỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết có mặt tại bảo tàng từ sớm để tham gia Tuần lễ "Kết nối di sản". Như kể rằng ban đầu chỉ định đến tham quan một vòng, nhưng khi biết có thêm hoạt động vẽ gốm, trang trí nón lá và biểu diễn nghệ thuật truyền thống, cô quyết định ở lại lâu hơn.

Bảo tàng TP.HCM hút khách trải nghiệm buổi tối ẢNH: AN VY

"Mình thấy đi bảo tàng buổi tối rất thú vị. Không gian mát hơn, ánh đèn cũng làm mọi thứ đẹp hơn. Đặc biệt là mình không chỉ xem hiện vật mà còn được tự tay trải nghiệm các hoạt động văn hóa", Như nói.

Theo thông tin từ Bảo tàng TP.HCM, tuần lễ "Kết nối di sản" diễn ra từ ngày 27.6 đến 5.7.2026, trong khung giờ 19 giờ đến 21 giờ tại Bảo tàng TP.HCM, số 65 Lý Tự Trọng, P.Sài Gòn (TP.HCM). Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm TP.HCM vinh dự, tự hào mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong chương trình, khách tham quan được khám phá các phòng trưng bày giới thiệu hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của TP.HCM. Thông qua hệ thống hiện vật, hình ảnh, tư liệu, người xem có dịp tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, kinh tế và đời sống xã hội của thành phố qua nhiều giai đoạn.

Tham quan bảo tàng vào buổi tối là một trải nghiệm rất thú vị ẢNH: AN VY

Dịp này, bảo tàng cũng mở trưng bày chuyên đề "Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm vinh dự, tự hào mang tên Bác", giới thiệu những thành tựu nổi bật của thành phố trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập.

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, điều khiến nhiều người thích thú là các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống. Tại khu vực hướng dẫn vẽ gốm, nhiều bạn trẻ chăm chú chọn màu, phác họa từng đường nét lên sản phẩm. Bên cạnh đó, hoạt động trang trí nón lá cũng thu hút đông người tham gia, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ.

Hoàng Anh Tú (26 tuổi), đến từ P.Lái Thiêu (TP.HCM), mang gốm Lái Thiêu đến hướng dẫn du khách trải nghiệm. Dù là người hướng dẫn vẽ gốm, Tú cũng hào hứng thử sức với hoạt động trang trí nón lá.

Tú trải nghiệm vẽ nón lá ẢNH: AN VY

"Bảo tàng buổi tối rất vui. Du khách thích vì được tự tay làm một món gì đó mang về. Bản thân mình cũng thấy thú vị, vì trong cùng một không gian có thể giới thiệu gốm Lái Thiêu, rồi lại được trải nghiệm thêm nghề làm nón", Tú chia sẻ.

Anh Nguyễn Quốc Vĩ (32 tuổi), ngụ đường Đinh Bộ Lĩnh, P.Bình Thạnh (TP.HCM), đưa con đến bảo tàng tham quan buổi tối. Anh cho biết giá vé khá dễ chịu, chỉ 30.000 đồng/người lớn và 15.000 đồng/trẻ em, nhưng điều khiến anh bất ngờ là chương trình có nhiều hoạt động hơn tưởng tượng.

"Mình không nghĩ đi bảo tàng buổi tối lại vui như vậy. Cháu lần đầu được xem múa bóng rỗi, hát bội… ngoài đời nên rất thích. Bình thường các bé chỉ xem qua màn hình, nay được nhìn trực tiếp nên cảm giác rất thú vị", anh Vĩ nói.

Du khách đến từ Đồng Nai hào hứng khoe nón lá mà cha con anh tự vẽ ẢNH: AN VY

Theo ban tổ chức, bên cạnh tham quan và trải nghiệm thủ công, du khách còn được thưởng thức các tiết mục âm nhạc dân tộc do nghệ sĩ biểu diễn.

Một số các trích đoạn trong buổi biểu diễn hấp dẫn du khách

Những giai điệu truyền thống, các màn trình diễn mang màu sắc văn hóa Việt Nam tạo nên không khí gần gũi, sinh động giữa không gian bảo tàng… để hướng đến việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ và du khách quốc tế.