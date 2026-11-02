Đen Vâu tiết lộ 'công thức' biến vấn đề xã hội thành những bản rap triệu view

Đen Vâu trở lại sau Những em bé mặt trời, tiếp tục theo đuổi đề tài cộng đồng

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Đen Vâu cảnh báo cạm bẫy trên mạng, gửi thông điệp bảo vệ trẻ em trong thời đại số

Nếu Những em bé mặt trời mang đến hình ảnh tươi đẹp về trẻ em và cảnh sắc Gia Lai thì Không một mình lại mở ra góc nhìn khác về những vấn đề mà trẻ nhỏ đang phải đối mặt trong thời đại công nghệ phát triển, qua đó gửi gắm lời nhắn nhủ đến cả trẻ em lẫn người lớn về sự kết nối, quan tâm và đồng hành.

Việc liên tiếp ra mắt hai sản phẩm có chủ đề hướng về trẻ em cho thấy sự quan tâm của Đen Vâu dành cho những câu chuyện cộng đồng sau quá trình trực tiếp tham gia các hoạt động xã hội.

Là đại sứ của chiến dịch "Không một mình" do Cục An ninh mạng triển khai, Đen Vâu đã có khoảng hơn 1 năm đồng hành và tìm hiểu sâu về những vấn đề liên quan đến an toàn của trẻ em trên môi trường trực tuyến. Thay vì chỉ xuất hiện trong các hoạt động của chiến dịch, Đen mong muốn đóng góp bằng chính thế mạnh âm nhạc của mình, đưa những kiến thức và thông tin đã tiếp nhận đến gần hơn với công chúng.

Nam rapper bộc bạch: “Được đồng hành cùng những người ngày ngày âm thầm bảo vệ trẻ em, tôi cũng mong muốn đóng góp nhiều hơn. Thế nên tôi chọn cách mình làm tốt nhất, đó là viết nhạc".

MV Không một mình lấy những bức tranh được sáng tạo bởi gia đình họa sĩ Bình Trần làm chất liệu hình ảnh chủ đạo Ảnh: NVCC

Với nam rapper sinh năm 1989, đây không chỉ là một bài hát dành cho trẻ nhỏ mà còn là tiếng nói của những người trưởng thành, những người cần chủ động nhận thức và chung tay bảo vệ các em trước những nguy cơ ngày càng khó lường.

Tránh lối truyền tải giáo điều, MV mượn hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ để cảnh báo những cạm bẫy trực tuyến như đe dọa, dụ dỗ hay kẻ lạ ẩn danh. Lời rap gài gắm các chất liệu đồng dao chi chi chành chành, dung dăng dung dẻ kết hợp cùng những biểu tượng văn hóa đại chúng như Doraemon, Harry Potter trên nền tiết tấu sôi nổi.

“Tôi tâm đắc với câu hát ‘Chi chi chành chành em muốn giữ bí mật’ vì viết không phải để cho trẻ em, mà để cho ba mẹ nữa. Quan trọng nhất vẫn là sự kết nối giữa ba mẹ và trẻ em, tại sao các em lại không muốn kể chuyện với người lớn? Ba mẹ phải làm sao để các con thoải mái kể những thứ đang vướng mắc trong cuộc sống”, anh chia sẻ.

Qua đó, anh nhấn mạnh rằng việc bảo vệ trẻ nhỏ không chỉ nằm ở những lời cảnh báo hay quy tắc an toàn, mà còn bắt đầu từ việc xây dựng một môi trường đủ tin tưởng để các em có thể cởi mở chia sẻ những điều mình gặp phải.

Sản phẩm gửi gắm thông điệp rằng sự đồng hành và yêu thương luôn hiện diện từ những kết nối gần gũi nhất trong cuộc sống, để không ai phải cảm thấy mình đơn độc Ảnh: NVCC

Đen Vâu nói về cách làm nhạc từ những vấn đề của xã hội

Theo Đen Vâu, việc thực hiện những ca khúc mang chủ đề cộng đồng, xã hội không phải là một sự chuyển hướng trong âm nhạc, mà xuất phát từ những thay đổi trong nhận thức của chính anh sau quá trình tiếp xúc, quan sát và đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tiết lộ về "công thức" làm nên sức hút cho các bài rap mang thông điệp xã hội - vốn rất dễ rơi vào lối mòn khô khan, nam rapper chia sẻ: "Đó là một ưu điểm của nhạc rap. Trong nhạc rap, tôi có thể đưa được cái tôi và cá tính nghệ sĩ vào một cách đậm đà nhất. Tôi có nhiều đất để làm cho các nội dung mình viết trở nên sinh động hơn, sử dụng hình ảnh so sánh, nhân hóa, chơi chữ. Tôi muốn mọi thứ mình viết ra phải xuất phát từ tâm tư và sự quan sát của chính mình".

Không dừng lại ở tư duy sáng tác, chính những trải nghiệm thực tế từ các chuyến đi cộng đồng mới là chìa khóa mở ra chiều sâu trong các sản phẩm của anh. Đen nhận ra sự kết nối khăng khít giữa mỗi cá nhân trong dòng chảy xã hội: "Khi được đi, được gặp và được quan sát, tôi mới hiểu rằng mình đã được âm thầm hỗ trợ bởi sự đóng góp của vô vàn những điều khác, mọi thứ đan xen và hỗ trợ lẫn nhau để tạo nên một nền tảng tốt đẹp hơn".

Đó cũng là lý do khi còn có thể dùng âm nhạc để lan tỏa giá trị tích cực, Đen vẫn chọn tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, bởi với anh: "Khi mọi thứ xung quanh tốt đẹp hơn, nghĩa là cuộc sống của chính mình cũng sẽ tốt đẹp hơn".