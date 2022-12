Đến Vĩnh Long mua ma túy mang về ‘sòng bạc’ ở Trà Vinh thì bị bắt

Ngày 19.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Tiểu Cần (Trà Vinh) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Phong (33 tuổi, ngụ khóm 4, TT.Cầu Quan, H.Tiểu Cần) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 17.12, Công an H.Tiểu Cần phối hợp Công an TT.Cầu Quan bất ngờ kiểm tra quán cơ sở kinh doanh nước giải khát do Nguyễn Văn Khoa (45 tuổi, ngụ cùng địa phương) làm chủ. Tại đây, công an bắt quả tang 8 người đang tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 ti vi, 7 điện thoại di động, 7 xe máy và hơn 4 triệu đồng. Kiểm tra hành chính những người có mặt tại điểm cá độ này, công an phát hiện trên người Phong có 8 túi ni lông, bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) nên lập biên bản và tách riêng để xác minh.





Tại cơ quan công an, Phong thừa nhận số tinh thể trên là ma túy, được mua từ một người không rõ họ tên ở tỉnh Vĩnh Long với mục đích mang về sử dụng và bán cho các con nghiện tại điểm cá độ. Kết quả giám định, số ma túy trên là heroin, có trọng lượng hơn 0,4 gram.

Hiện, vụ tàng trữ trái phép chất ma túy nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Tiểu Cần củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Riêng nhóm người tham gia cá độ bóng đá, cơ quan công an vẫn tiếp tục xác minh để xử lý.