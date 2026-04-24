Đến Vũng Tàu xem lễ cúng tạ ơn thần linh của đồng bào Chơ Ro

Ngày 24.4, tại số 4, đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Không gian văn hóa đồng bào Chơ Ro: Bản sắc và sức sống truyền thống". Ông Lê Văn Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM đã đến dự lễ khai mạc.

Lễ cúng Yang Vry của đồng bào Chơ Ro ẢNH: NGUYỄN LONG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Phước Trung, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết đồng bào Chơ Ro là một trong những cộng đồng dân cư bản địa có lịch sử cư trú lâu đời nhất tại khu vực Đông Nam bộ nói chung và TP.HCM nói riêng.

Trải qua bao biến thiên của thời gian, người Chơ Ro đã bồi đắp và gìn giữ một kho tàng di sản văn hóa vô cùng đặc sắc, từ phong tục, tín ngưỡng đến nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn bó hài hòa với thiên nhiên mang đậm hơi thở của đại ngàn.

Nghệ nhân dệt thổ cẩm bên nhà sàn ẢNH: NGUYỄN LONG

Triển lãm đã trưng bày hơn 200 hiện vật phong phú và 80 hình ảnh, tư liệu quý, tái hiện kiến trúc nhà sàn; lễ hội Yang Vry (nghi lễ tạ ơn thần linh, thể hiện khát vọng bình an và sự giao hòa giữa đất trời với con người) của đồng bào Chơ Ro.

Trong đó, kiến trúc nhà sàn là "cái nôi" của đời sống người Chơ Ro, minh chứng cho sự gắn bó hài hòa, tôn trọng thiên nhiên của của các thế hệ đồng bào Chơ Ro.

Triển lãm kéo dài đến hết tháng 5.2026. Trong suốt thời gian này sẽ có hoạt động tương tác, trải nghiệm, là điểm nhấn quan trọng giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, không chỉ xem mà còn được chạm vào văn hóa, được trực tiếp tham gia các hoạt động truyền thống của đồng bào Chơ Ro.