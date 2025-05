Denzel Washington phản ứng với nhiếp ảnh gia trước khi nhận Cành cọ vàng danh dự

Đang sải bước trên thảm đỏ tham dự buổi ra mắt phim Highest 2 Lowest của đạo diễn Spike Lee (hôm 19.5), nam diễn viên Denzel Washington (70 tuổi) khiến khán gỉả bất ngờ khi ông giận dữ và nói vài lời với một trong nhiều nhiếp ảnh gia xếp hàng để chụp ảnh các ngôi sao của sự kiện.

Washington bước tới gần nhiếp ảnh gia, chỉ ngón trỏ vào mặt ông ta và có vẻ như đang khiển trách sau khi người này được cho là có hành vi đụng chạm nam tài tử.

Denzel Washington phản ứng với một nhiếp ảnh gia ẢNH: YOUTUBE

Nhiếp ảnh gia cười lớn và cố gắng giữ cho khoảnh khắc vui vẻ bằng cách nắm lấy cánh tay của người chiến thắng giải Oscar, nhưng điều đó chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

"Dừng lại, dừng lại, dừng lại", Denzel Washington lặp lại khi ông hất tay người đàn ông ra khỏi cánh tay mình và bỏ đi.

Trước khi xảy ra vụ việc, Washington đang trò chuyện với bạn diễn A$AP Rocky. Khi đạo diễn Spike Lee bước tới để nói chuyện với rapper, Washington quay sang chú ý đến nhiếp ảnh gia đang nói chuyện.

Bất chấp tình hình căng thẳng, nam diễn viên vẫn mỉm cười khi vào trong rạp, nơi anh, Lee và Rocky nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt cho diễn xuất của họ trong phim.

Highest 2 Lowest đánh dấu lần hợp tác thứ năm của Washington và Lee, và là lần đầu tiên sau gần 20 năm.

Trước đây họ đã hợp tác trong phim Inside Man (2006), He Got Game (1998), Malcolm X (1992), Mo' Better Blues (1990).

Denzel Washington nhận Cành cọ vàng danh dự ẢNH: AFP

Denzel Washington bất ngờ nhận giải Cành cọ vàng danh dự

Nam diễn viên Mỹ bất ngờ nhận được giải thưởng Cành cọ vàng danh dự tại LHP Cannes vào tối 19.5, ghi nhận sự nghiệp xuất sắc của ông.

Các vai diễn của nam diễn viên từng 2 lần đoạt giải Oscar này trải dài từ nhà hoạt động vì người da đen Malcolm X đến phi công say rượu nhưng anh hùng trong Flight. Vai diễn thám tử phản bội trong Training Day đã mang về cho ông giải Oscar thứ 2 vào năm 2002 sau chiến thắng đầu tiên vào năm 1990 qua phim Glory.

Denzel Washington cũng đạo diễn và đóng vai chính trong bộ phim The Great Debaters (2007) kể về một giáo sư đã huấn luyện đội tranh luận từ một trường đại học dành cho người da đen ở Mỹ đạt được vinh quang quốc gia, đồng thời sản xuất và đóng vai chính trong phim truyền hình Antwone Fisher.