‘The Equalizer 3’ có Denzel Washington đóng chính dẫn đầu doanh thu phòng vé

Sau bộ phim bom tấn giữ kỷ lục năm 2021 của Marvel là Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (đạt 75 triệu USD trong 3 ngày đầu phát hành, 94,6 triệu USD tính đến hết ngày thứ 4), The Equalizer 3 là phim có doanh thu ra mắt cao nhất.

Denzel Washington (vai Robert McCall) trong phim The Equalizer 3 IMDb

Lượng khán giả đi xem The Equalizer 3 nói lên sức hút phòng vé của Denzel Washington. Phim đạt điểm CinemaScore "A" từ khán giả và 76% trên Rotten Tomatoes, mức cao nhất trong bộ 3 phim The Equalizer.

The Equalizer 3 thu về thêm 26,1 triệu USD tại phòng vé quốc tế. Tổng cộng phim đạt doanh thu mở màn toàn cầu là 60,6 triệu USD.



Trailer phim The Equalizer 3

The Equalizer (2014) ra mắt với 34 triệu USD và The Equalizer 2 (2018) là 36 triệu USD. Hai bộ phim đầu tiên cũng do Antoine Fuqua đạo diễn. The Equalizer và The Equalizer 2 đã vượt mốc 100 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ, xấp xỉ 200 triệu USD trên toàn cầu mỗi phim.

The Equalizer 3 có kinh phí sản xuất 70 triệu USD và đang nhắm tới tổng doanh thu tương tự như 2 phần trên.

Denzel Washington (trái) và Andrea Dodero trong The Equalizer 3 IMDb

Barbie giữ vị trí thứ 2 với 9,7 triệu USD vào cuối tuần qua. Vị trí thứ 3 thuộc về Blue Beetle (6,6 triệu USD). Gran Turismo - quán quân cuối tuần trước - tụt xuống vị trí thứ 4 (6,5 triệu USD). Oppenheimer lọt vào top 5 (5,3 triệu USD) trong tuần thứ 7 ra mắt.

The Equalizer 3 (tựa Việt Thiện ác đối đầu 3) hiện đang chiếu tại Việt Nam. Ngoài Denzel Washington, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên: Dakota Fanning, Gaia Scodellaro, Remo Girone, Andrea Dodero, David Denman…