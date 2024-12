Đèo An Khê lại ách tắc, cơ quan quản lý đường bộ ra văn bản gấp

Sáng 13.12, đèo An Khê trên quốc lộ 19 lại bị ách tắc do mưa lớn gây sạt lở. Theo chị Q.N (một hành khách), lúc 11 giờ ngày 12.12, chị đi xe khách từ TP.Pleiku (Gia Lai) về TP.Quy Nhơn (Bình Định), khi đến đèo An Khê (đoạn thuộc thuộc địa phận tỉnh Gia Lai) thì bị kẹt xe do sạt lở. Đợi đến 21 giờ chưa qua được đèo nên chị N. về TX.An Khê (Gia Lai) để nghỉ lại.

"Đến 5 giờ sáng 13.12, tôi tiếp tục xuất phát từ An Khê về Quy Nhơn, nhưng khi đến đèo An Khê thì xe vẫn chưa thể qua đèo được vì đơn vị thi công chưa xử lý xong sự cố. Hiện tại trên đèo An Khê vẫn còn mưa, nước ngập sâu nên xe cộ chưa thể qua lại", chị Q.N cho biết thêm.

Sự cố sạt lở, ngập nước trên đèo An Khê khiến việc lưu thông bị tê liệt trong nhiều giờ ẢNH: HẢI PHONG

Ngay trong sáng 13.12, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) có công văn gửi Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) đề nghị khắc phục những sự cố phát sinh trong quá trình thi công trên tuyến quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê, để tránh xảy ra ùn tắc, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên (dự án nâng cấp quốc lộ 19) do Ban Quản lý dự án 2 làm đại diện chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai thi công, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này còn nhiều tồn tại, vì vậy Khu Quản lý đường bộ III đã có nhiều văn bản gửi Ban Quản lý dự án 2 đề nghị chỉ đạo khắc phục.

Đặc biệt, ngày 12.12, do mưa lớn kéo dài, đất đá trên mái taluy dương tại Km64+650 trên quốc lộ 19 (đoạn thuộc đèo An Khê) bị sạt lở, nền đường bị ngập nước khoảng 40 cm nên gây ách tắc giao thông. Khu Quản lý đường bộ III đã đề nghị Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương chỉ đạo nhà thầu thi công hốt dọn, thanh thải phần đất đá mái taluy sạt lở tại Km64+650; có biện pháp thoát nước nền đường để đảm bảo giao thông thông suốt đoạn qua đèo An Khê, không để tình trạng ùn tắc kéo dài; đồng thời khắc phục ngay những tồn tại trong phạm vi dự án như sửa chữa các vị trí nền đường trơn trượt, nguy cơ ách tắc giao thông.

Trong quá trình thi công cần bổ sung đầy đủ rào chắn, cọc tiêu, biển báo, đèn cảnh báo tại các đoạn thi công và bố trí người trực gác phân luồng giao thông tại 2 đầu các đoạn thi công. Không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông xảy ra do nguyên nhân không sửa chữa kịp thời hoặc chậm trễ khắc phục các tồn tại của dự án.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, Ban Quản lý dự án 2 phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam và pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, ùn tắc giao thông mà nguyên nhân không sửa chữa kịp thời hoặc chậm trễ khắc phục các tồn tại của dự án.