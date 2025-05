Đeo bông tai 'tiền tỉ', mỹ nhân Trung Quốc khiến bố bị điều tra

Hoàng Dương Điền Điềm gặp 'sóng gió' vì đôi bông tai

Hoàng Dương Điền Điềm chụp ảnh ở lễ trưởng thành. Đôi bông tai mà nữ diễn viên đeo đang khiến cô cùng gia đình lao đao ẢNH: WEIBO NV

Hoàng Dương Điền Điềm trở thành cái tên gây chấn động dư luận Trung Quốc trong hơn 1 tuần qua với những cuộc tranh luận sôi nổi liên quan đến độ giàu có của gia đình cô và nguồn gốc khối tài sản mà họ sở hữu. Sự việc bắt đầu từ ngày 11.5, khi nữ diễn viên 18 tuổi đăng ảnh lễ trưởng thành ở trường cấp ba lên mạng xã hội, tiết lộ mình tự chuẩn bị váy dạ hội, mượn bông tai của mẹ để chưng diện trong dịp trọng đại này.

Bức ảnh đăng tải lập tức thu hút sự chú ý từ dân mạng xứ tỉ dân. Theo Beijing Youth Daily, nhiều người thậm chí xác định đôi bông tai mà sao phim Sở Kiều truyện đeo nằm trong bộ sưu tập của một thương hiệu xa xỉ và có giá trị ước tính khoảng 2,3 triệu nhân dân tệ (gần 8,3 tỉ đồng).

Cũng từ đó, đề tài liên quan đến nữ diễn viên và gia đình liên tục leo top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc. Ông Dương Vĩ - bố của người đẹp sinh năm 2007, nhanh chóng bị đặt vào tầm ngắm. Có thông tin tiết lộ ông là một viên chức phụ trách đấu thầu, đấu giá tại Nhã An, Tứ Xuyên sau trận động đất năm 2013. Theo Paper, vì lý do đó, nhiều người nghi ngờ ông vi phạm quy định trong quá trình làm việc, biển thủ tiền đóng góp xây dựng thị trấn Nhã An. Giữa lúc vụ việc đẩy lên cao trào, bố của Hoàng Dương Điền Điềm lên tiếng phủ nhận những nghi vấn kể trên đồng thời nói rằng đôi bông tai mà sao nữ này đeo không phải hàng chính hãng.

Từ một đôi bông tai, dư luận chuyển mối quan tâm đến gia đình của Hoàng Dương Điền Điềm, “mổ xẻ” độ giàu cũng như nguồn gốc khối tài sản kếch xù mà cha mẹ cô sở hữu ẢNH: WEIBO NV

Đến năm 2017, ông Dương Vĩ từ bỏ công việc viên chức, chuyển sang kinh doanh riêng. Theo Sina, tra cứu trên nền tảng Tianyancha cho thấy có 3 công ty liên quan đến ông Dương trong số đó có 1 công ty phim ảnh mang tên con gái (thành lập năm 2018) và một công ty mỹ phẩm (thành lập năm 2020). Tuy nhiên, ít ngày sau khi scandal nổ ra, ông Dương đã hủy bỏ tư cách đại diện pháp lý của công ty mỹ phẩm kể trên đồng thời rút khỏi vai trò cổ đông. Điều này càng khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch của ông Dương Vĩ trong hoạt động kinh doanh.

Những cuộc tranh cãi liên quan đến vụ việc liên tục trở thành đề tài "nóng" trên Weibo suốt nhiều ngày qua. Nhiều người cho rằng khán giả đang xoi mói quá mức, khiến một gia đình lao đao vì những thông tin mang tính đồn đoán, chưa được xác minh và cho rằng hành động này xuất phát từ thói đố kị, ganh ghét người giàu. Số khác đặt câu hỏi về nguồn gốc tài sản của gia đình, cho rằng công chúng có quyền lên án, giám sát những sự việc gây xôn xao dư luận và chờ đợi câu trả lời chính đáng từ cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra vào cuộc

Vụ việc liên quan đến Hoàng Dương Điền Điềm gây xôn xao dư luận Trung Quốc suốt hơn 1 tuần qua ẢNH: WEIBO NV

Vụ việc của Hoàng Dương Điền Điềm gây nhiều tranh cãi trong dư luận xứ Trung đến nỗi tuần trước, Ủy ban kiểm tra kỷ luật và giám sát tại Nhã An đã vào nhập cuộc và cho biết đang xử lý vụ việc. Cuộc điều tra tập trung xem xét quá trình làm việc của ông Dương Vĩ tại địa phương từ năm 2010 đến 2017.

Theo Global Times, đến ngày 22.5, cơ quan chức năng địa phương đã nêu chi tiết kết quả điều tra. Theo đó, cuộc điều tra cho thấy ông Dương không tham gia vào bất kỳ quá trình đấu thầu, phê duyệt quỹ hoặc quyên góp nào trong việc tái thiết Nhã An sau thảm họa động đất. Tuy nhiên, các nhà chức trách tìm thấy bằng chứng ông Dương có thể đã tham gia vào các hoạt động kinh doanh vi phạm quy định trong thời gian làm việc tại đây. Ngoài ra, ông bị nghi ngờ cố tình che giấu việc sinh con thứ hai trái quy định trong quá trình thi tuyển công chức và khi đang công tác.

Sau khi kết quả được đăng tải, thông tin cha của Hoàng Dương Điền Điềm bị lập án điều tra, có liên quan đến các hoạt động kinh doanh trái phép… lập tức đứng đầu top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc và hiện vẫn gây nên những cuộc bàn luận sôi nổi.

Hoàng Dương Điền Điềm nổi tiếng từ năm lên 10, sở hữu gia tài diễn xuất đáng nể ở tuổi 18 ẢNH: WEIBO

Hoàng Dương Điền Điềm sinh năm 2007, bắt đầu học múa chuyên nghiệp từ 4 tuổi sau đó theo đuổi công việc người mẫu. Lên 10 tuổi, người đẹp nổi tiếng nhờ đảm nhận vai diễn thời thơ ấu nhân vật chính trong nhiều tác phẩm: Sở Kiều truyện, Như Ý truyện, Trường ca hành, Trúc mộng tình duyên…

Sau 8 năm theo đuổi diễn xuất, Điền Điềm đã tham gia hơn 30 bộ phim, phần lớn là các dự án đầu tư khủng, có sự tham gia của dàn sao đình đám: Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Châu Tấn, Hoắc Kiến Hoa, Dương Mịch… Năm 2025, cô đậu kỳ thi kịch nghệ với thành tích top 2 Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc.