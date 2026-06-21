Đeo smartwatch cho trái cây bất ngờ phát hiện 'nhịp tim'

Nếu sở hữu một chiếc smartwatch hoặc thiết bị theo dõi thể dục, hãy thử một thí nghiệm thú vị: quấn đồng hồ quanh một trái cây trong nhà và xem liệu nó có thể đo được nhịp tim hay không. Kết quả có thể khiến nhiều người bất ngờ khi nhiều loại trái cây như kiwi và chuối đã cho ra những kết quả đo nhịp tim khác nhau, với kiwi có nhịp tim nhanh hơn và chuối gần như chậm lại.

Đừng cảm thấy bất ngờ nếu thử dùng smartwatch phát hiện nhịp tim trên các loại trái cây trong nhà ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IFL Science

Cụ thể, trong một thí nghiệm gần đây được thực hiện bởi các cây viết trên IFL Science cho thấy, một quả chuối đã cho kết quả nhịp tim là 85 lần/phút, trong khi nhịp tim của một quả đào và quả bơ rơi vào khoảng 70 lần/phút, còn kiwi có nhịp tim lên tới 110 lần/phút. Đáng chú ý, một quả cà chua gần như không có nhịp đập.

Lý do xuất hiện nhịp tim trên trái cây

Nhiều người có thể xem đây là trò đùa, tuy nhiên các nhà nghiên cứu cho biết đây là kết quả của một kỹ thuật khoa học được gọi là quang phổ đồ mạch máu (photoplethysmography - PPG). Đây là một kỹ thuật không xâm lấn, hoạt động bằng cách chiếu ánh sáng lên da và theo dõi sự thay đổi trong lượng ánh sáng được hấp thụ và phản xạ, từ đó đo lường sự thay đổi thể tích lưu lượng máu.

Công nghệ PPG không chỉ được sử dụng trong smartwatch mà còn trong các máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2). Khi tim đập, lượng máu trong các mao mạch dưới da tăng lên, làm thay đổi lượng ánh sáng phản xạ, từ đó đồng hồ có thể tính toán nhịp tim.

Từ cơ sở khoa học này có thể giải thích lý do trái cây xuất hiện nhịp tim khi đo bằng smartwatch. Cụ thể, khi người dùng quấn smartwatch quanh trái cây, thiết bị vẫn cố gắng phát hiện nhịp tim thông qua PPG. Điều đó có nghĩa, bất kỳ sự dao động nào trong cách ánh sáng được hấp thụ và phản xạ đều có thể được thuật toán của thiết bị ghi nhận và chuyển đổi thành nhịp tim. Hiện tượng này không chỉ xảy ra với trái cây, nhưng chúng lại mang đến những hình ảnh thú vị khi được đeo thiết bị theo dõi nhịp tim như smartwatch.