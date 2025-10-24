Đẹp nao lòng bức tranh mùa lúa chín ở Mù Cang Chải

Nằm cách Hà Nội khoảng 300 km về phía tây bắc, vùng đất nơi lưng trời Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai, trước đây là H.Mù Cang Chải, Yên Bái) từ lâu đã được mệnh danh là "thiên đường ruộng bậc thang". Điểm đặc biệt ấy khiến Mù Cang Chải trở thành một trong những kỳ quan do bàn tay con người và thiên nhiên cùng tạo tác.

Từ những triền đồi uốn lượn của La Pán Tẩn, Chế Cu Nha đến bản Tú Lệ, cả không gian như bừng sáng trong sắc vàng óng ả. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày phủ lên từng bậc ruộng, phản chiếu như tấm gương dát vàng khiến bất kỳ ai cũng phải lặng người trước vẻ đẹp yên bình mà hùng vĩ.

Mù Cang Chải với “thiên đường” ruộng bậc thang, được đánh giá là đẹp nhất vào mùa lúa chín ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Ở đồi Móng Ngựa, du khách nườm nượp "săn" khoảnh khắc lúa chín giữa khung cảnh núi non trùng điệp. Còn tại đèo Khau Phạ, những cánh dù lượn bay trên nền vàng ruộng bậc thang tạo nên bức tranh động đầy mê hoặc.

Đi sâu vào bản làng, hương lúa mới quyện trong gió, tiếng cười nói của người Mông thu hoạch lúa hòa cùng nhịp chày đập thóc tạo nên bản hòa tấu mùa vàng khó quên.

Mùa lúa chín Mù Cang Chải tầm khoảng từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10 hằng năm (tùy theo khu vực) ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Mù Cang Chải không chỉ đẹp vào mùa lúa chín mà còn đẹp quanh năm, từ mùa đổ nước "tráng gương" đến những ngày đông sương phủ. Nhưng chính mùa thu của vàng óng và no đủ mới khiến vùng đất này trở thành biểu tượng của vẻ đẹp miền sơn cước, làm say lòng bất cứ ai từng đặt chân đến.

Thanh Niên xin giới thiệu bộ ảnh về mùa vàng không lẫn vào đâu được của Mù Cang Chải:

Một khu du lịch tọa lạc trên đỉnh đồi và xung quanh là ruộng bậc thang ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Du khách không thể bỏ qua khoảnh khắc hoàng hôn ngắm lúa chín vàng ở đồi Móng Ngựa ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Đi sâu các bản làng, du khách sẽ cảm nhận được sự mến khách bình dị của người dân cùng vẻ đẹp thơ mộng của những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Nhiều du khách tranh thủ đến đây để đến ghi lại những hình ảnh và khoảnh khắc bên các thửa ruộng bậc thang chín vàng ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Đèo Khau Phạ là một trong những địa điểm thu hút du khách tham gia bay dù lượn để được ngắm lúa chín bậc thang từ trên cao ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Du khách sẽ khó diễn tả hết cảm giác khi được thả mình giữa những đồi núi, ruộng bậc thang thơm hương lúa và tận hưởng cái se lạnh của vùng cao ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Ven lối đi các bờ ruộng, người dân trồng đan xen các loài hoa làm cho sắc màu hòa vào nhau trong ánh nắng rực rỡ ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Bình minh trên những thửa ruộng bậc thang tại Mâm Xôi hòa quyện trong màn sương nhẹ tạo cảm giác như đang lạc vào chốn thần tiên ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

Hằng năm, khi bắt đầu mùa lúa chín, Mù Cang Chải thu hút nhiều nhiếp ảnh gia và du khách đến săn ảnh đẹp ẢNH: NGUYỄN TRÌNH



