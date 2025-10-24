Đẹp nao lòng bức tranh mùa lúa chín ở Mù Cang Chải

Nằm cách Hà Nội khoảng 300 km về phía tây bắc, vùng đất nơi lưng trời Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai, trước đây là H.Mù Cang Chải, Yên Bái) từ lâu đã được mệnh danh là "thiên đường ruộng bậc thang". Điểm đặc biệt ấy khiến Mù Cang Chải trở thành một trong những kỳ quan do bàn tay con người và thiên nhiên cùng tạo tác.
Từ những triền đồi uốn lượn của La Pán Tẩn, Chế Cu Nha đến bản Tú Lệ, cả không gian như bừng sáng trong sắc vàng óng ả. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày phủ lên từng bậc ruộng, phản chiếu như tấm gương dát vàng khiến bất kỳ ai cũng phải lặng người trước vẻ đẹp yên bình mà hùng vĩ.
Ở đồi Móng Ngựa, du khách nườm nượp "săn" khoảnh khắc lúa chín giữa khung cảnh núi non trùng điệp. Còn tại đèo Khau Phạ, những cánh dù lượn bay trên nền vàng ruộng bậc thang tạo nên bức tranh động đầy mê hoặc.
Đi sâu vào bản làng, hương lúa mới quyện trong gió, tiếng cười nói của người Mông thu hoạch lúa hòa cùng nhịp chày đập thóc tạo nên bản hòa tấu mùa vàng khó quên.
Mù Cang Chải không chỉ đẹp vào mùa lúa chín mà còn đẹp quanh năm, từ mùa đổ nước "tráng gương" đến những ngày đông sương phủ. Nhưng chính mùa thu của vàng óng và no đủ mới khiến vùng đất này trở thành biểu tượng của vẻ đẹp miền sơn cước, làm say lòng bất cứ ai từng đặt chân đến.
Mù Cang Chải - mùa vàng không lẫn vào đâu được:
