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Giới trẻ

Đẹp như phim, đồi cỏ lau giữa TP.HCM đang khiến giới trẻ phát sốt

Tuấn Quang
Tuấn Quang
05/06/2026 12:00 GMT+7

Một góc công viên biến thành khung cảnh thơ mộng bởi những hoa cỏ lau khoe sắc đung đưa mỗi khi làn gió lướt qua. Nơi đây nhanh chóng thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ rủ nhau đến check-in.

Những ngày gần đây, khu vực hoa cỏ lau tại công viên Văn hóa Gò Vấp (P.An Nhơn, TP.HCM) trở thành điểm đến của người dân nhất là giới trẻ tham quan, chụp ảnh tận hưởng không gian xanh mát giữa lòng TP.HCM.

Hoa cỏ lau khoe sắc một góc công viên, người trẻ rủ nhau đến check-in - Ảnh 1.

ẢNH: TUẤN QUANG

Hoa cỏ lau khoe sắc một góc công viên, người trẻ rủ nhau đến check-in - Ảnh 2.

Hoa cỏ lau khoe sắc biến một góc công viên trở nên thơ mộng

ẢNH: TUẤN QUANG

Theo ghi nhận của người viết, sau khoảng 9 giờ, khu vực hoa cỏ lau bắt đầu nhộn nhịp khi người dân nhất là giới trẻ tập trung chụp ảnh. Hơn nữa, mỗi khi mọi người đi ngang qua khu vực hoa cỏ lau đều đắm đuối ngắm nhìn những bông cỏ lau mềm mại đung đưa theo gió. Không chỉ thu hút giới trẻ, còn có phụ huynh dẫn con em đến vui chơi và chụp ảnh hòa mình vào không gian xanh mát.

Hoa cỏ lau khoe sắc một góc công viên, người trẻ rủ nhau đến check-in - Ảnh 3.

ẢNH: TUẤN QUANG

Hoa cỏ lau khoe sắc một góc công viên, người trẻ rủ nhau đến check-in - Ảnh 4.

ẢNH: TUẤN QUANG

Hoa cỏ lau khoe sắc một góc công viên, người trẻ rủ nhau đến check-in - Ảnh 5.

Các bạn trẻ tạo dáng chụp hình giữa không gian hoa cỏ lau

ẢNH: TUẤN QUANG

Trong lúc các bạn trẻ tạo dáng giữa không gian ngập tràn hoa cỏ lau để có được những tấm ảnh ưng ý bỗng đúng lúc làn gió nhẹ lướt qua, cỏ lau đồng loạt lay động, góp phần làm cho khung hình sinh động hơn bao giờ hết.

Vốn công viên là địa điểm tập thể dục, vui chơi quen thuộc của người dân, công viên Văn hóa Gò Vấp nay càng thêm nổi bật khi được phủ bởi sắc trắng của hoa cỏ lau một góc công viên tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Hoa cỏ lau khoe sắc một góc công viên, người trẻ rủ nhau đến check-in - Ảnh 6.

ẢNH: TUẤN QUANG

Hoa cỏ lau khoe sắc một góc công viên, người trẻ rủ nhau đến check-in - Ảnh 7.

Các bạn trẻ được bạn bè hỗ trợ chụp hình trong không gian hoa cỏ lau xanh mát

ẢNH: TUẤN QUANG

Nguyễn Thị Thu Thảo, sinh viên Trường CĐ Kinh tế đối ngoại, cho biết đã lên kế hoạch từ một tuần trước để cùng bạn bè đến chụp ảnh tại khu vực cỏ lau trắng. "Mình biết đến công viên này qua mạng xã hội. Khung cảnh ở đây tạo ấn tượng với mình nên đã rủ bạn bè cùng đến để lưu lại những bức ảnh đẹp", Thảo bộc bạch.

Dù có mặt từ sáng sớm, Thảo cho biết khu vực cỏ lau đã khá đông người đến tham quan, chụp ảnh. "Mình đến từ sớm nhưng đã thấy nhiều bạn trẻ và các gia đình đưa con em đến vui chơi, chụp hình", Thảo nói.

Đang đứng chụp hình cùng bạn bè, Nguyễn Thanh Khang, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, chia sẻ biết đến hoa cỏ lau có tại công viên Văn hóa Gò Vấp thông qua mạng xã hội nên quyết định đến để chụp ảnh. "Đây là công viên duy nhất có hoa cỏ lau vì các công viên khác chưa có loài hoa này nên tụi mình rủ nhau đến không gian bông hoa cỏ lau để săn ảnh đẹp cùng nhóm bạn", Khang nói.

Hoa cỏ lau khoe sắc một góc công viên, người trẻ rủ nhau đến check-in - Ảnh 8.

Các em nhỏ vui chơi trong không gian hoa cỏ lau

ẢNH: TUẤN QUANG

Theo Khang, công viên này rất yên tĩnh vì tựa như một khu rừng nhỏ giữa lòng đô thị. Hơn nữa, bản thân cũng thường xuyên đến đây để vẽ tranh.

Trong khi đó, Phạm Mãi Mãi (18 tuổi), làm việc tại Công ty J&T khu công nghiệp tân đông hiệp B ở P.Bình Dương, TP.HCM, cho biết trong thời gian nghĩ phép nên đã tranh thủ thời gian lái xe máy từ P.Bình Dương đến TP.HCM để đi thăm bạn bè và hẹn nhau đến công viên Văn hóa Gò Vấp dã ngoại và chụp ảnh. "Khi đến đây, mình rất thích không gian xanh mát và cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Trộm vía mình đến công viên này trúng trong ngày thời tiết đẹp, với khung cảnh ở đây rất thích hợp để chụp ảnh", Mãi nói.

Theo Mãi, điều khiến bản thân ấn tượng nhất là không gian rộng rãi, thoáng đãng cùng bầu không khí trong lành của công viên.

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