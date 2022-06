Dettol đồng hành cùng Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM hưởng ứng Ngày vệ sinh tay

Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ nhân viên của bệnh viện, bệnh nhân và thân nhân tham gia để cùng nhau lan tỏa thông điệp “Đoàn kết vì sự an toàn: Hãy vệ sinh tay”.

Dựng 15 trạm diệt khuẩn tay trong khuân viên bệnh viện

Để giúp xây dựng và duy trì thói quen vệ sinh tay, Dettol cũng đã dựng 15 trạm diệt khuẩn tay, sử dụng dung dịch diệt khuẩn Dettol ở những vị trí thuận tiện trong khuôn viên bệnh viện nhằm phục vụ tốt nhất cho nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân.

Chia sẻ về sự kiện, TS.BS Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã lấy ngày 5.5 hàng năm là Ngày rửa tay toàn cầu để giúp nhân viên y tế tăng cường thực hiện vệ sinh tay trong chăm sóc người bệnh, qua đó nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của việc vệ sinh tay mang lại đối với sức khỏe cộng đồng nói chung.

Tại bệnh viện, trong tháng 5 và tháng 6 đã có nhiều hoạt động đa dạng liên tục được tổ chức để thể hiện sự đoàn kết, kêu gọi và hành động cùng nhau về vệ sinh tay để việc chăm sóc sức khỏe trở nên an toàn hơn và có chất lượng cao tại bệnh viện cũng như trong cộng đồng.

“Đôi bàn tay nếu không được giữ gìn sạch sẽ có thể là phương tiện làm lan truyền các tác nhân gây nhiễm khuẩn. Vệ sinh tay là biện pháp dễ dàng thực hiện, đơn giản, ít tốn kém nhất và hiệu quả nhất trong kiểm soát nhiễm khuẩn. Do đó, cần tăng cường vệ sinh tay vào những thời điểm phù hợp, trong môi trường bệnh viện, tại các gia đình, nơi công sở hay trong các sinh hoạt cộng đồng”, TS.BS. Huỳnh Minh Tuấn chia sẻ.

Cũng theo ông, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao ý thức vệ sinh tay trong chăm sóc người bệnh, dự phòng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cũng như đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện đã tổ chức chuỗi chương trình hưởng ứng ngày vệ sinh tay toàn cầu 5.5.2022 với chủ đề “Đoàn kết vì sự an toàn: Vệ sinh tay - Unite for safety: Clean your hands”.





“Với chuỗi hoạt động thiết thực và ý nghĩa, chương trình hưởng ứng Ngày vệ sinh tay toàn cầu năm nay đã góp phần nâng cao ý thức vệ sinh tay, dự phòng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cũng như đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh tại bệnh viện”, TS.BS. Huỳnh Minh Tuấn cho biết thêm.

Loại trừ gần như hoàn toàn vi khuẩn, virus

Phát biểu tại sự kiện, ông Soren Bech, Tổng Giám đốc Reckitt Việt Nam chia sẻ dung dịch diệt khuẩn Dettol đã đóng góp to lớn trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong đại dịch Covid-19 trên toàn cầu từ đầu năm 2020. Trong suốt mùa dịch năm 2020 và 2021, Reckitt liên tục trao gửi sản phẩm diệt khuẩn bề mặt và xà phòng rửa tay sát khuẩn cho nhiều bệnh viện dã chiến, bệnh viện nhi, BV sản phụ khoa… trên cả nước. Sự có mặt kịp thời của các sản phẩm Dettol đã góp phần đáng kể trong việc làm sạch bề mặt bệnh viện, giúp bảo vệ các bác sĩ, đội ngũ nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân người bệnh trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp.

“Chúng tôi tự hào vì dung dịch diệt khuẩn Dettol đã được cơ quan quản lý y tế Việt Nam xác nhận về hiệu quả loại trừ gần như hoàn toàn virus và vi khuẩn. Đó là lý do chúng tôi mong muốn thông qua Dettol để cùng với các đối tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức vệ sinh tay cho cộng đồng. Cùng nhau, chúng ta đoàn kết vì sự an toàn. Hãy vệ sinh tay sạch sẽ!”, ông Soren nhấn mạnh.

Tập đoàn Reckitt là một cộng đồng đang phát triển với hơn 43.000 thành viên có trách nhiệm đem lại cho thế giới cuộc sống hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn, với nhiều thương hiệu về dinh dưỡng, sức khỏe và vệ sinh sát khuẩn đáng tin cậy đang được sử dụng trong các hộ gia đình tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tại Việt Nam, các nhãn hiệu chính của Reckitt đang hiện diện trên thị trường là Enfa, Strepsils, Durex, Gaviscon, Dettol ... Trong nhiều năm qua, Reckitt Việt Nam đã hợp tác với các chuyên gia y tế và Bộ Y tế thông qua các dự án thiện nguyện. Trong đó phải kể đến dự án Metabolics, sàng lọc, chẩn đoán và điều trị một số rối loạn chuyển hóa bẩm sinh (Metabolics) triển khai từ năm 2014 nhằm cung cấp miễn phí dòng sữa đặc trị cho những trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mắc bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh.