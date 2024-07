ĐH Duy Tân tạo môi trường tôn trọng cá tính, Gen Z thỏa sức khẳng định mình

Không áp đặt trong một khuôn mẫu cụ thể, môi trường học tập mang tính mở ở Trường đại học (ĐH) Duy Tân đang trở thành "kiểu mẫu" hấp dẫn khi mang đến cho sinh viên cơ hội được "thăng hoa", thể hiện năng lực chuyên môn, hay thỏa sức "cháy" với đam mê các năng khiếu kỹ thuật hay nghệ thuật.

Thích "nhốt" mình trong phòng thí nghiệm, có ngay sản phẩm ứng dụng "tung" vào thực tế

Đích đến của thế hệ Gen Z hôm nay không chỉ nằm ở việc tìm đến các trường ĐH có hệ thống cơ sở vật chất và phòng thí nghiệm hiện đại để rèn luyện tay nghề mà ngay từ các phòng thí nghiệm ấy, các bạn có thể sáng tạo và nghiên cứu ra sản phẩm để phục vụ cộng đồng, dù mới chỉ là sinh viên. Tư duy ấy đã thúc đẩy mỗi thầy cô ở ĐH Duy Tân phải đi xa hơn một bước trong cách thức giảng dạy và hướng dẫn thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu rất thực tế từ thế hệ mới.

Các sản phẩm mang tính ứng dụng cao từ ĐH Duy Tân

Cách thức giảng dạy mang tính ứng dụng cao ngay tại trường được triển khai nhiều năm qua đã khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong cộng đồng sinh viên. Hơn 100 phòng thí nghiệm và thực hành ở khắp các ngành nghề như Điện - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô đến Công nghệ thực phẩm, Y, Dược hay Kiến trúc - Xây dựng, Thiết kế thời trang, Truyền thông đa phương tiện… luôn "sáng đèn" để giúp hiện thực hóa các ý tưởng của sinh viên DTU.

Từ môi trường này, các sản phẩm của thầy và trò DTU liên tục được "tung" vào thực tế. Từ "bộ sưu tập" với các sản phẩm cho người khuyết tật đã được thương mại hóa và đưa vào sử dụng để hỗ trợ phát triển của cộng đồng, như:

"Xe lăn điện" trao tặng cho người khuyết tật ở Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác

"Cánh tay robot" dành tặng các em học sinh khuyết tật tay ở Quảng Nam

"Chân giả chủ động" với giá thành thấp và phù hợp với cơ thể của người khuyết tật tại Việt Nam…

đến một loạt các sản phẩm khác được đánh giá rất cao như:

iRobt - robot hướng dẫn hành khách đi máy bay bằng song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) được đặt thử nghiệm tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng

Máy thở DTU-Vent (phiên bản Ver3.0) được chế tạo ngay trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát

eCPR - Máy Hỗ trợ kỹ năng hồi sinh tim phổi…

Các phòng thí nghiệm, thực hành hiện đại tại Duy Tân

Những hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại với quỹ đầu tư lớn, đang tạo niềm cảm hứng vô tận để sinh viên DTU thỏa sức phát triển các ý tưởng sáng tạo cá nhân, tiêu biểu như:

Các phòng Thực hành ô tô với trị giá lên tới gần 20 tỉ đồng,

Xưởng phim Én Bạc (Silver Swallows Studio - SSS) với một phim trường chuyên nghiệp đã từng cho ra rạp bộ phim tài liệu "Những cánh én đầu tiên" thu hút lượng lớn khán giả,

"Bệnh viện thu nhỏ" với đầy đủ các thiết bị mô phỏng thực hành lâm sàng Y khoa ở MedSIM…

Muốn khám phá thế giới, có ngay các chương trình Hội nhập toàn cầu

Du học nước ngoài, Internship (thực tập), Trao đổi sinh viên toàn cầu,… đang là các chương trình được sinh viên Duy Tân đăng ký tham gia với số lượng lớn. Còn gì thích thú hơn khi ngay khi còn học đại học, bạn được… vi vu đến nhiều vùng đất mới với nhiều chương trình miễn 100% học phí.

Đất nước mặt trời mọc đang là điểm đến của rất nhiều sinh viên Duy Tân với những lợi thế không dễ có. Với "Chương trình Internship Nhật Bản", bất cứ sinh viên theo học một trong những ngành:

Điều dưỡng hay Dược,

Thiết kế đồ họa,

Ngôn ngữ Nhật,

Cơ khí hay Điện-Điện tử,

Công nghệ thực phẩm,

Công nghệ Thông tin hay an ninh mạng,

Xây dựng hay Kiến trúc…

đều có cơ hội bay đến Nhật Bản để vừa học vừa… nhận lương. Ngay tại các doanh nghiệp Nhật Bản, sinh viên Duy Tân sẽ được tiếp cận các kiến thức mới, được thực hành, được nhận khoản tiền hỗ trợ sinh hoạt phí tối thiểu hàng chục ngàn yen 1 tháng trong vòng 12 tháng và được hỗ trợ toàn bộ 100% chi phí visa, vé máy bay quốc tế, chỗ ở cùng các điều kiện sinh hoạt thiết yếu trong thời gian thực tập ở Nhật Bản.

SV Duy Tân đang có mặt ở nhiều nơi trên thế giới thông qua các chương trình học, trao đổi và thực tập chất lượng

Chương trình Trao đổi sinh viên toàn cầu mang lại cơ hội cho các em được đến 13 trường ĐH của Hàn Quốc, Thái Lan, Macao, Đài Loan và Malaysia với nhiều học bổng miễn 100% học phí. Không dừng ở đó, các em đăng ký theo học ở ĐH Duy Tân sẽ được nối vòng tay lớn, hòa chung không khí học tập và giao lưu với rất nhiều các bạn sinh viên quốc tế tham gia các chương trình Passage to ASEAN - P2A, Learning Express, Nấc Thang Xanh…



Sinh viên theo học tại ĐH Duy Tân còn có cơ hội trải nghiệm chương trình học tập chất lượng ở các nước có nền giáo dục phát triển với chi phí tiết kiệm nhất qua chương trình Du học Nước ngoài, cụ thể là:

Chương trình Du học 1+1+2, liên kết với Cao đẳng Cộng đồng Lorain (LCCC) bang Ohio, Mỹ lấy bằng Cử nhân của môn trong các đại học: Ohio State University, Kent State University, Toledo University, Cleveland State University,…

Chương trình Du học 2+2 với ĐH Purdue (Northwest) (Mỹ), ĐH Appalachian State (Mỹ), ĐH Cape Breton (Canada),…

Chương trình Du học 3+1 với Medaille College ở New York, Mỹ.

Chinh phục "đấu trường" tri thức, "rinh" luôn các chức vô địch

Có vui không khi ngay ở thời điểm học đại học, bạn sẽ "rinh" luôn những chiếc Cup Vô địch danh giá từ các sân chơi lớn với quy mô quốc tế. Hành trang mang theo của các bạn sinh viên DTU khi… tiến thẳng vào thị trường lao động ngoài kiến thức và kỹ năng dày dặn còn là… lấp lánh "ánh vàng" với những giải thưởng giá trị, những cột mốc ghi dấu năng lực bản thân với bạn bè thế giới...

Lấp lánh ánh vàng với những Cup vô địch quốc tế danh giá…

ĐH Duy Tân luôn "bắc thang" đưa các bạn sinh viên của trường vượt qua bốn bức tường của giảng đường ĐH Việt Nam để đến với các đấu trường "tri thức" ở Mỹ, Canada, Nhật Bản… Từ chinh phục Cúp Vô địch CDIO Academy 2013 tại ĐH Harvard và Học viện MIT, Mỹ đến giải Women in Business tại Chung kết Go Green in The City 2018 tại thành phố Atlanta, Mỹ đến Cup Vô địch tại IDEERS (mô hình chống động đất) châu Á - Thái Bình Dương 2014 rồi 2023 diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc)… đã thêm phần khẳng định môi trường đào tạo ở ĐH Duy Tân thật sự giúp nhiều thế hệ sinh viên thể hiện bản lĩnh, thăng hoa cảm xúc với những khoảnh khắc không thể quên trong đời.

Khoe "tài lẻ" trong các sân chơi thể thao và nghệ thuật

Chưa phải là trường đào tạo chính quy các ngành học trong lĩnh vực Nghệ thuật - Thể thao nhưng DTU luôn mang đến cho các bạn sinh viên của mình cơ hội được tỏa sáng rực rỡ nhất dưới ánh đèn sân khấu.

Ở bộ môn bơi lội, DTU có kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn với các Huy chương vàng - bạc - đồng qua các kỳ SEA Games và các giải đấu Vô địch quốc gia đến vận động viên Nhảy sào nữ Nguyễn Phạm Hoài Yên với Huy chương vàng tại Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2023 hay Cúp Vô địch toàn quốc tại Giải VUG Futsal Championship 2023 ở mùa thứ 9, bên cạnh nhiều vận động viên cấp thành phố và quốc gia ở các bộ môn khác như Vovinam, Karatedo, Kick-boxing…

Nhiều sân chơi thể thao và nghệ thuật ghi dấu ấn sinh viên DTU

DTU còn có Nguyễn Thị Kim Thoa - Á quân 2 dòng nhạc dân ca - trữ tình tại cuộc thi Tài năng Âm nhạc Việt mùa 3, có Nguyễn Thị Xuân Trang - Người đẹp Tài năng Hoa Hậu Việt Nam 2012, Chủ thương hiệu Bếp Trang, hay Lê Khắc Anna - Hoa khôi Người đẹp Đà Thành Online 2023 biết 5 thứ tiếng (Anh, Hàn, Nhật, Thái, Việt) lại hát hay, đàn giỏi…



Một thời thanh xuân tươi đẹp ẩn giấu trong đó những khát khao, những nỗ lực và "bừng sáng" không chỉ ở các môi trường học thuật mà còn trên rất nhiều các sân chơi đa dạng khác là điểm sáng ở ĐH Duy Tân để nâng bước để các bạn sinh viên khẳng định bản thân, để là chính mình - những Gen Z mạnh mẽ, tràn đầy tự tin hướng về một tương lai tươi mới.

Mọi thông tin về tuyển sinh, vui lòng xem tại: http://tuyensinh.duytan.edu.vn