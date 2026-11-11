ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến có Trung tâm Công nghiệp Robot tiên tiến Việt Nam - Hàn Quốc

ĐH Quốc gia TP.HCM và Viện Thúc đẩy công nghiệp Robot Hàn Quốc (KIRIA) tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ảnh: m,m

Chiều 11.11, ĐH Quốc gia TP.HCM và Viện Thúc đẩy công nghiệp Robot Hàn Quốc (KIRIA) tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghiệp robot.

Một nội dung đáng chú ý trong thỏa thuận, hai bên dự kiến cùng nghiên cứu khả năng thành lập và vận hành Trung tâm Công nghiệp Robot tiên tiến Việt Nam - Hàn Quốc (Korea-Vietnam Advanced Industrial Center for Robotics - KV AICR) tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia TP.HCM. Đồng thời, hướng đến xây dựng cơ chế phối hợp giữa hai bên tại Việt Nam, tạo nền tảng kết nối các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ robot.

Trong lĩnh vực ứng dụng, hai bên cùng tìm hiểu nhu cầu tự động hóa bằng robot tại các ngành sản xuất, logistics, nông nghiệp và thủy sản ở Việt Nam. Các hoạt động có thể bao gồm đánh giá nhu cầu công nghiệp, khảo sát hiện trạng tại cơ sở và thiết kế những dự án thí điểm, trình diễn công nghệ chung. Đây là hướng hợp tác nhằm gắn kết năng lực nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và các ngành sản xuất.

Hai bên sẽ cùng xây dựng các chương trình giáo dục, đào tạo, thực tập, học bổng kỹ thuật và phát triển nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực robot. Hai bên cũng sẽ phối hợp xác định, xây dựng và tìm kiếm nguồn tài trợ cho các chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các sáng kiến hợp tác phát triển quốc tế khác.

GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, chia sẻ: "Điều chúng tôi hướng đến không chỉ dừng lại ở việc giúp sinh viên tiếp cận với các thiết bị và công nghệ hiện đại. Quan trọng hơn, chúng tôi mong muốn tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên và nhà khoa học của tất cả lĩnh vực khoa học, công nghệ trực tiếp tham gia và nâng cao năng lực giải quyết những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội".

Đại diện KIRIA, Chủ tịch Cho Yeong Hoon, nhấn mạnh: "Viện Thúc đẩy công nghiệp Robot Hàn Quốc sẽ luôn duy trì tinh thần đồng hành cùng ĐH Quốc gia TP.HCM, thường xuyên trao đổi và nghiêm túc triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất. Tôi hy vọng thỏa thuận hôm nay sẽ trở thành động lực để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, đồng thời giữa Hàn Quốc và Việt Nam".

Viện Thúc đẩy công nghiệp Robot Hàn Quốc là cơ quan trực thuộc Chính phủ Hàn Quốc, dưới sự quản lý của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. Viện này giữ vai trò chuyên trách trong việc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp robot tại Hàn Quốc, được thành lập năm 2010 trên cơ sở luật Thúc đẩy phát triển và phổ biến robot thông minh của Hàn Quốc.



