ĐH Quốc gia TP.HCM hỗ trợ hơn nửa tỉ đồng cho mỗi nghiên cứu sinh

ĐH Quốc gia TP.HCM hỗ trợ tối đa dành cho nghiên cứu sinh lên đến 560 triệu đồng/người, đối với học viên là 160 triệu đồng/người theo thời gian chuẩn của chương trình đào tạo tương ứng ảnh: nhật thịnh

Đó là nội dung đáng chú ý của quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ đào tạo sau ĐH gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030 vừa được ĐH Quốc gia TP.HCM ban hành. Chương trình được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo theo chuẩn quốc tế, đồng thời hình thành đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao cho đất nước.

Áp dụng với học viên và nghiên cứu sinh toàn ĐH Quốc gia TP.HCM

Mục tiêu chung của chương trình nhằm thu hút và phát triển nguồn nhân lực sau ĐH theo định hướng gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; tạo môi trường học tập, nghiên cứu thuận lợi để người học phát huy năng lực học thuật, từ đó góp phần nâng cao năng lực công bố quốc tế và khẳng định vị thế nghiên cứu của ĐH Quốc gia TPHCM trong khu vực và thế giới.

Trong giai đoạn 2026-2030, ĐH này đặt mục tiêu thu hút người học sau ĐH, hướng tới tỷ lệ người học sau ĐH gồm kỹ sư chuyên sâu, thạc sĩ và tiến sĩ chiếm tối thiểu 30% tổng số người học. Trong đó, nghiên cứu sinh đóng góp 40% số lượng người học sau ĐH. Chương trình đồng thời thúc đẩy đào tạo sau ĐH gắn với nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần gia tăng số lượng và nâng cao chất lượng công bố quốc tế ISI/Scopus, văn bằng bảo hộ tài sản trí tuệ và sản phẩm chuyển giao.

Chương trình được triển khai trên toàn hệ thống, đối tượng tham gia là học viên và nghiên cứu sinh đang học tập tại các cơ sở đào tạo thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM, bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài.

Người tham gia chương trình phải học tập và nghiên cứu toàn thời gian, cam kết tốt nghiệp đúng thời gian đào tạo tiêu chuẩn; đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập, năng lực nghiên cứu và chuẩn đầu ra theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM và cơ sở đào tạo. Luận văn, luận án phải gắn với định hướng nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký. Đồng thời, người học phải tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, đánh giá định kỳ theo yêu cầu của chương trình.

Mức hỗ trợ nghiên cứu sinh tối đa 560 triệu đồng

Chương trình được thiết kế như một cơ chế hỗ trợ đào tạo sau ĐH có tính tích hợp, trong đó người học được tham gia vào môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp với định hướng rõ ràng và điều kiện thuận lợi để phát triển học thuật. Người học là thành viên của nhóm nghiên cứu, trực tiếp thực hiện các nội dung nghiên cứu; kết quả luận văn, luận án đồng thời là một phần kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Theo kế hoạch triển khai chương trình, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ công bố công khai trên cổng thông tin của chương trình danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có gắn với đào tạo sau ĐH cùng nhu cầu tuyển học viên, nghiên cứu sinh; đồng thời thiết lập cơ chế kết nối trực tiếp giữa người học với chủ nhiệm và người hướng dẫn.

Song song đó, chương trình tăng cường hợp tác quốc tế; khuyến khích hợp tác với các nhóm nghiên cứu mạnh trong và ngoài nước, cũng như thúc đẩy kết nối với doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm nghiên cứu có khả năng ứng dụng, thương mại hóa.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ tối đa dành cho nghiên cứu sinh lên đến 560 triệu đồng/người; đối với học viên là 160 triệu đồng/người theo thời gian chuẩn của chương trình đào tạo tương ứng. Người học cam kết học tập và nghiên cứu toàn thời gian, được hỗ trợ kinh phí theo tháng hoặc theo thỏa thuận với nhóm nghiên cứu, tổ chức chủ trì.

Các cơ sở đào tạo thuộc ĐH này có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh, phối hợp đào tạo và quản lý người học; chủ động huy động nguồn lực đối ứng, ký kết cam kết trách nhiệm giữa cơ sở đào tạo - chủ nhiệm nhiệm vụ - người học. Trong trường hợp người học vi phạm cam kết, bỏ học hoặc bị buộc thôi học, người học và cơ sở đào tạo phải thực hiện trách nhiệm bồi hoàn kinh phí theo quy định của pháp luật.

Việc triển khai Chương trình hỗ trợ đào tạo sau ĐH là một trong những bước cụ thể hóa định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Thông báo kết luận số 45-TB/TGV ngày 30.9.2025 của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.