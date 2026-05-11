ĐH Quốc gia TP.HCM lưu ý gì cho thí sinh trước kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2?
ĐH Quốc gia TP.HCM lưu ý gì cho thí sinh trước kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2?

Vũ Đoan
11/05/2026 06:00 GMT+7

Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM lưu ý, đề thi đánh giá năng lực đợt 2 không đặt nặng việc học thuộc hay ghi nhớ máy móc, mà hướng đến đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, tư duy logic và giải quyết vấn đề.

ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có hơn 173.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2, được tổ chức vào ngày 24.5.2026. Đây cũng là đợt thi có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay ở một kỳ thi đánh giá năng lực trong cả nước.

Kỳ thi sẽ tiếp tục được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố, bao gồm: TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Đại diện Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tham gia tổ chức kỳ thi, tăng cường trao đổi, hướng dẫn và giám sát để đảm bảo đúng quy định, quy trình, hạn chế tối đa sai sót.

Ngoài ra, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng lưu ý, đề thi đánh giá năng lực không đặt nặng việc học thuộc hay ghi nhớ máy móc, mà hướng đến đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, tư duy logic và giải quyết vấn đề của thí sinh. Vì vậy, bên cạnh luyện giải đề, thí sinh cần rèn thêm kỹ năng quản lý thời gian, đọc hiểu và phân tích dữ liệu để đạt kết quả tốt nhất. 

Trước đó, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM đã thu hút gần 133.500 thí sinh tham gia, với điểm trung bình đạt 682/1.200 điểm. Trong đó, bài thi có điểm thấp nhất là 27 điểm, còn mức điểm cao nhất lên tới 1.098 điểm.


