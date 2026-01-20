ĐH Quốc gia TP.HCM tự quy định bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư từ năm 2026

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu châu Á ảnh: ĐHQG-HCM

ĐH Quốc gia TP.HCM vào nhóm 100 ĐH hàng đầu châu Á vào năm 2030

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu châu Á.

Quan điểm là xây dựng ĐH Quốc gia TP.HCM theo mô hình ĐH đa ngành, đa lĩnh vực thuộc nhóm hàng đầu châu Á, trở thành trung tâm ĐH - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo trọng điểm của quốc gia; thực hiện tốt sứ mệnh phát triển nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khởi nghiệp; đồng thời dẫn dắt các xu hướng công nghệ và học thuật, góp phần định hình chính sách phát triển quốc gia.

Ưu tiên đầu tư và phát triển các lĩnh vực trọng điểm, gồm: khoa học cơ bản; kỹ thuật - công nghệ then chốt; công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và công nghệ số; cùng các lĩnh vực kinh tế - quản trị, môi trường và khoa học xã hội nhân văn, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TP.HCM, vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Chương trình trên thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030 với mục tiêu tổng quát đến năm 2030, ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu châu Á; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần kiến tạo động lực tăng trưởng, không gian phát triển mới, nhanh và bền vững cho đất nước, nhất là vùng Đông Nam bộ.

Tầm nhìn đến năm 2045, ĐH Quốc gia TP.HCM trở thành hệ thống ĐH nghiên cứu hàng đầu châu Á, có ít nhất 4 ngành được xếp hạng trong nhóm 50 của bảng xếp hạng quốc tế uy tín; là nơi hội tụ nhân tài và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là cơ sở giáo dục ĐH thuộc nhóm 100 ĐH hàng đầu châu Á, có ít nhất một lĩnh vực xếp hạng 100 thế giới theo bảng xếp hạng quốc tế uy tín (trong đó có ngành toán học); các ngành trí tuệ nhân tạo, khoa học cơ bản thuộc tốp 150 - 250 thế giới theo bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Đào tạo, thu hút ít nhất 1.500 nhà khoa học trẻ và đầu ngành, 100 giáo sư thỉnh giảng, 100 chuyên gia đổi mới sáng tạo; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 75%. Ít nhất 60% các chương trình đào tạo thuộc khối ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ được giảng dạy bằng tiếng Anh, ưu tiên liên kết đào tạo cấp bằng đối với các ĐH thuộc tốp 200 thế giới. Tỷ lệ học viên sau ĐH (kỹ sư chuyên sâu, thạc sĩ, tiến sĩ) chiếm tối thiểu 30% tổng số người học, trong đó nghiên cứu sinh chiếm 40%...

Một trong 6 nhóm giải pháp là đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế ảnh: hà ánh





6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của chương trình

Để đạt được các mục tiêu trên, chương trình đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đáng chú ý là việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để ĐH Quốc gia TP.HCM. Cụ thể gồm xây dựng và áp dụng cơ chế thu hút và trọng dụng chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học quốc tế, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về khoa học và công nghệ; quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện (hoặc tiêu chuẩn, điều kiện quy đổi đối với các nhà khoa học tài năng) không thấp hơn tiêu chuẩn, điều kiện chung theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và triển khai thực hiện trong ĐH Quốc gia TP.HCM từ năm 2026...

Bên cạnh đó là đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế. Đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, hiện đại hóa phương thức đào tạo và ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhất là trí tuệ nhân tạo; phát triển các ngành trọng điểm như: toán học, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và các chương trình tài năng - liên ngành theo chuẩn quốc tế; xây dựng các chương trình đào tạo tài năng để phát triển nhân tài giai đoạn 2026 - 2030 cho học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ then chốt, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi.

Đồng thời, đổi mới phương pháp tuyển sinh theo hướng đánh giá đúng năng lực, phẩm chất người học; tăng cường đào tạo sau ĐH, nâng tỷ lệ chương trình đào tạo thuộc khối ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Thực hiện chính sách đào tạo bảo đảm 100% nghiên cứu sinh được miễn học phí và được cấp học bổng thông qua cơ chế trả lương trợ giảng, trợ lý nghiên cứu...

Ngoài ra, các giải pháp còn lại để thực hiện Chương trình phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu châu Á liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM thành đô thị công nghệ cao ĐH Quốc gia TP.HCM; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và tham gia xếp hạng ĐH.