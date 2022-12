Đi bộ bao nhiêu bước giúp người lớn tuổi giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ?

Mối lo lớn nhất ở người lớn tuổi là gì?

Viện Lão hóa Quốc gia Mỹ (NIA) lưu ý rằng càng lớn tuổi, nguy cơ đau tim và đột quỵ càng cao.

Thống kê của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho biết độ tuổi trung bình thường xảy ra đau tim là 65,5 tuổi ở nam và 72 tuổi ở nữ, theo trang tin y tế Medical News Today.

Nghiên cứu cũng cho biết tỷ lệ đau tim ở độ tuổi 65 - 74 cao gấp 7 lần so với độ tuổi 35 - 44. Và người trên 80 tuổi có tỷ lệ đau tim tăng gấp 2 - 3 lần so với độ tuổi 65 - 69. Nguyên nhân là do một số thay đổi ở tim và hệ thống tim mạch, bao gồm:

Tích tụ mỡ: Mỡ có thể tích tụ trên thành động mạch. Điều này sẽ làm hẹp động mạch vành gây xơ vữa động mạch.

Xơ cứng động mạch: Khi già đi, các động mạch trở nên cứng hơn. Khi các động mạch không linh hoạt như bình thường, nguy cơ bị đau tim có thể tăng lên.

Van tim yếu: Khi già đi, các van tim có thể trở nên cứng hơn hoặc yếu hơn, khiến tim khó kiểm soát lưu lượng máu.





Tăng độ nhạy với mức natri cao: NIA báo cáo rằng sự gia tăng độ nhạy với natri có thể làm tăng nguy cơ đau tim, theo Medical News Today.

Vậy cách tốt nhất là gì?

Cách tốt nhất để người lớn tuổi giảm 50% nguy cơ mắc bệnh tim mạch là đi bộ từ 6.000 đến 9.000 bước mỗi ngày, Phó giáo sư Amanda Paluch, từ Đại học Massachusetts Amherst (Mỹ), dựa vào kết quả nghiên cứu, cho biết, theo tờ Express.

Nghiên cứu là một phân tích tổng hợp từ 15 nghiên cứu bao gồm gần 50.000 người từ 4 châu lục trên thế giới tham gia.

Kết quả cho thấy những người trên 60 tuổi, đi bộ từ 6.000 đến 9.000 bước mỗi ngày đã giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc biến cố tim mạch trong thời gian theo dõi trung bình 6 năm.

Đi càng nhiều càng tốt, số bước đi được mỗi ngày càng nhiều, nguy cơ càng giảm, theo Express.