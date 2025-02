Đi bộ cũng phải theo đúng quy định

Như Thanh Niên đã thông tin, TAND tối cao mới đây công bố bản án sơ thẩm số 77/2024 của TAND H.Krông Pắc (Đắk Lắk) xét xử bị cáo Trần Duy D. (68 tuổi, cư trú tại địa phương) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo bản án, vợ chồng ông D. đến nhà con gái chơi, địa chỉ tại ven QL26 theo hướng H.Ea Kar đi TP.Buôn Ma Thuột. Trong lúc chờ con gái về ăn cơm, ông D. lấy bia ra uống. Được một lúc, thấy điện thoại gần hết pin, ông D. đi bộ ngang qua QL26, sang cửa hàng bên kia đường lấy sạc pin.

Khi qua đường, do thiếu chú ý quan sát, ông D. không phát hiện chiếc xe máy đang lưu thông tới, khiến xảy ra va chạm. Hậu quả, tài xế xe máy bị tổn thương 90% sức khỏe, ông D. cũng chịu ảnh hưởng 8%. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, đoạn đường xảy ra tai nạn không có biển báo hiệu đường bộ ở 2 phía, không có vạch sơn cho người đi bộ qua đường.

Ông D. bị khởi tố, truy tố tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại điều 260 bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa sơ thẩm vừa qua, ông D. thành khẩn khai báo, đã tự nguyện bồi thường cho bị hại, là người cao tuổi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ… Phía bị hại cũng có một phần lỗi do thiếu quan sát, không thấy và không nhường đường cho người đi bộ qua đường. Do đó, tòa tuyên phạt ông D. mức án 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ.

Hành vi đi bộ không đúng quy định có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu hình sự ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, về xử phạt hành chính, Nghị định 168/2024 (có hiệu lực từ 1.1.2025) quy định phạt tiền từ 150.000 - 250.000 đồng đối với người đi bộ thực hiện một trong các hành vi vi phạm không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định; đi qua đường không có tín hiệu bằng tay theo quy định.

So với trước đây, Nghị định 168/2024 bổ sung quy định xử phạt với lỗi "đi qua đường không có tín hiệu bằng tay theo quy định". Theo đó, trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn, khi qua đường phải có tín hiệu bằng tay. Nếu vi phạm nguyên tắc này, người đi bộ sẽ bị xử phạt.

Bỏ ngay tâm lý đi bộ thì "sao cũng được"

"Trước giờ mình cứ nghĩ khi đi xe mới phải chấp hành luật lệ giao thông, còn đi bộ thì "sao cũng được". Giờ đọc báo mới biết đi bộ cũng phải theo đúng quy định, đi bộ qua đường mà không đúng quy định, người vi phạm có thể bị phạt tiền, thậm chí là phạt tù. Phải thay đổi tư duy thôi!", bạn đọc (BĐ) The He chia sẻ. Cùng ý kiến, BĐ Hoang Lan Le cho biết thêm: "Đúng là nhiều người có tâm lý đi bộ thì ai cũng đi được, xưa giờ có ai tổ chức thi lấy "bằng đi bộ" đâu mà đi bộ phải theo luật. Chỉ có đi xe mới phải đội mũ bảo hiểm, phải học luật, phải thi lấy bằng lái…! Nhiều người không biết chuyện đi bộ cũng có quy định. Do vậy, cần tuyên truyền, giáo dục nhiều hơn nữa, để mọi người chấp hành tốt luật lệ giao thông".

BĐ Thong Thai cũng góp ý: "Khu phố cũng nên có buổi họp phổ biến kiến thức, luật lệ cho mọi người biết. Có những người không biết chạy xe đạp, xe máy… nên họ cũng chẳng biết gì về luật lệ giao thông, quy định cho người đi bộ. Cứ muốn sang đường chỗ nào thì sang. Có người còn leo qua dải phân cách, rồi chạy vụt qua đường. Khổ vậy!".

Đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác

"Tôi thấy gần vòng xoay Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có gắn bảng cảnh báo đại ý: "Đi bộ sang đường phải theo đúng quy định. Tại khu vực này đã có người chết vì tai nạn giao thông do sang đường không đúng quy định". Ai chưa biết thì phải tự học, tự nghiên cứu hay hỏi người nhà, bạn bè về quy định cho người đi bộ, chứ đi bộ sang đường bừa bãi thì nguy hiểm cho mình và cho người khác", BĐ Hải N.T cho biết. BĐ Trịnh Cường thì nhận xét: "Thông tin về đi bộ theo quy định này nhiều người rất cần biết. Đã có quy định thì mọi người, kể cả người đi bộ, cũng phải thực hiện. Hơn nữa điều này trước tiên là để đảm bảo an toàn cho chính mình".

BĐ Quang Hai kể: "Tôi thấy có một số người rất tùy tiện, muốn sang đường chỗ nào thì cứ băng sang. Có khi chỉ cách vạch kẻ đường dành cho người đi bộ có vài chục mét nhưng họ không đi theo vạch, hoặc có cầu dành cho người đi bộ mà họ lại không thèm đi. Cứ len lỏi giữa dòng xe lớn nhỏ, nguy hiểm quá chừng! Những trường hợp này phải phạt để răn đe, để nhớ".

Mặt khác, BĐ cũng đặt vấn đề bảo đảm cơ sở hạ tầng giao thông cho người đi bộ. BĐ phuc181xxx.gmail.com viết: "Vỉa hè bị xe máy, ô tô đỗ chiếm toàn bộ, không có lối cho người đi bộ, đẩy người đi bộ đi xuống lòng đường... thì lỗi này phạt ai?"…