Đi câu giữa lòng thành phố, 'chiến lợi phẩm' là những con tôm càng xanh to đùng

Hồi hộp chờ tôm cắn câu

Theo ghi nhận tại một hồ câu tôm trên đường Lê Văn Lương (P.Tân Hưng, trước đây là Q.7, TP.HCM), các "cần thủ" gần như không rời mắt khỏi chiếc phao nhỏ đang lặng lẽ nổi trên mặt nước. Thi thoảng, vài người tranh thủ nhấp ngụm nước hay trò chuyện đôi câu rồi lại nhanh chóng hướng ánh nhìn về mặt hồ, kiên nhẫn chờ đợi.

Mô hình câu tôm giải trí thu hút nhiều người trải nghiệm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bất chợt, chiếc phao của một người đàn ông rung nhẹ rồi từ từ chìm xuống. Chỉ trong tích tắc, anh giật mạnh cần câu. Một con tôm càng xanh vùng vẫy liên tục, quẫy nước bắn tung tóe trước khi nằm gọn trong chiếc rổ bên cạnh. Những người ngồi gần đó quay sang nhìn, rồi lại nhanh chóng đưa mắt về chiếc phao của mình, chờ lượt may mắn tiếp theo.

Ở đây, mỗi vị trí câu đều được chuẩn bị sẵn ghế ngồi, bàn nhỏ, cần câu, rổ đựng tôm và cả một cục gạch để đè cần. Không gian thoáng mát khiến nhiều người vừa ngồi câu, vừa uống nước, ăn nhẹ, thậm chí tranh thủ dùng điện thoại xử lý công việc trong lúc chờ tôm cắn câu.

Theo những "cần thủ", câu tôm là trò chơi của sự kiên nhẫn. Có khi ngồi hàng giờ đồng hồ chiếc phao vẫn bất động. Nhưng cũng chính vì phải chờ đợi, khoảnh khắc tôm cắn câu lại trở nên đáng giá hơn.

Hiền Minh thường theo ba đi câu tôm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ngồi chăm chú nhìn vào đầu cần câu, Phạm Hiền Minh, học sinh lớp 10, Trường THPT Marie Curie, cho biết em thường theo ba đi câu vào những ngày rảnh.

"Ba em rất yêu thích bộ môn này nên thời gian rảnh em thường cùng ba đi câu cá hoặc câu tôm. Em cũng rất mê hoạt động này. Cảm giác ngồi chờ tôm cắn câu vừa hồi hộp vừa mong chờ. Nghỉ hè nên em cũng rảnh, thay vì nằm ở nhà bấm điện thoại hoài rất chán thì em theo ba đi câu", Minh chia sẻ.

Sau khoảng 2 tiếng, thành quả của Minh chưa nhiều, nhưng nữ sinh vẫn tỏ ra hào hứng. Theo kinh nghiệm của mình, Minh thường chọn thả câu gần khu vực sục ô xy vì cô cho rằng đó là nơi tôm tập trung nhiều hơn.

Anh Tùng và "chiến lợi phẩm" của mình ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cách đó không xa, anh Nguyễn Khánh Tùng (40 tuổi, ngụ Hà Nội), vừa có một cú giật cần đầy dứt khoát. Con tôm càng xanh khá lớn liên tục búng mạnh khi được kéo lên khỏi mặt nước.

Nở nụ cười mãn nguyện, anh cho biết đã chơi bộ môn câu tôm nhiều năm nay, khoảng hai tuần lại đi một lần. Dịp này vào TP.HCM công tác, ngoài thời gian làm việc anh tranh thủ tìm đến hồ câu. "Tôi câu khoảng 2 - 3 tiếng đồng hồ mỗi buổi. Điều thích nhất vẫn là khoảnh khắc tôm cắn câu rồi mình kéo nó lên khỏi mặt nước", anh Tùng nói.

Theo anh, khi thấy tôm cắn câu không nên giật ngay mà cần đợi thêm một chút để tôm ăn chắc mồi rồi mới giật thật nhanh và dứt khoát. Còn việc tôm có cắn hay không thì... hên xui.

Phong ra về với một túi tôm càng xanh tươi sống trên tay ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cũng tại địa điểm câu tôm này, sau hơn một tiếng ngồi câu cùng anh trai, Nguyễn Quý Phong, học sinh lớp 5, Trường THCS Nguyễn Thị Định, cũng kiên nhẫn chờ chiếc phao nhấp nhô.

"Em rất thích đi câu tôm. Nếu đi câu cá ngoài trời thì rất nắng và nóng, còn ở đây mát mẻ, có nước uống và đồ ăn nên đi câu rất vui", Phong nói.

Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ kiên nhẫn ngồi câu, Phong và anh trai ra về với thành phẩm là một túi tôm càng xanh tươi sống.

Mô hình giải trí hút khách

Theo chị Lê Thị Thu (35 tuổi), chủ địa điểm câu tôm giải trí trên đường Lê Văn Lương, mô hình này được chị duy trì khoảng hai năm nay. "Bản thân tôi rất thích câu tôm nên từ đam mê của mình quyết định kinh doanh luôn", chị Thu chia sẻ.

Những rổ tôm tươi sống là thành quả của các "cần thủ" sau thời gian kiên nhẫn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo chị, hiện giá câu là 120.000 đồng/giờ, đã bao gồm mồi và cần câu. Quán mở cửa từ 10 giờ đến 23 giờ mỗi ngày. Khách đến khá đều, từ trẻ em, thanh niên đến người lớn. "Tôm câu được khách có thể mang về hoặc bên mình nhận chế biến ngay tại chỗ. Riêng vào thứ 4 và thứ 5 hằng tuần, quán còn thả thêm cua để tăng trải nghiệm", chị Thu cho biết.

Tại một địa điểm câu tôm khác trên đường Cao Lỗ (P.Chánh Hưng, trước đây là Q.8, TP.HCM), hai bên hồ cũng kín người ngồi.

Sang và con tôm anh chàng vừa câu được ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Sau một tiếng đồng hồ ngồi câu, Nguyễn Thanh Sang (28 tuổi), ngụ đường Cao Lỗ, gom toàn bộ số tôm vừa câu được bán lại cho quán. Đi câu tôm hơn hai năm nay, mỗi tuần Sang dành 3 - 4 buổi, mỗi buổi khoảng 2-3 tiếng đồng hồ chỉ để thỏa mãn sở thích của mình.

"Mình mê nhất là lúc giật được một con tôm, nó búng tanh tách rất sướng. Có buổi một tiếng đồng hồ câu được khoảng 4 con, có hôm may mắn thì hơn 10 con. Mình câu vì thích chứ ăn thì ngán lắm rồi nên câu xong bán lại cho quán", Sang cười và nói. Đam mê đến mức, Sang đầu tư hẳn cần câu riêng thay vì sử dụng cần của quán. Anh chàng cho biết mỗi chiếc cần câu tôm có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng.

Đại diện địa điểm câu tôm này, anh Trần Hoàng Nam (31 tuổi) cho biết chính niềm yêu thích câu tôm đã khiến anh theo đuổi mô hình kinh doanh này. Anh Nam cho biết giá câu là 130.000 đồng/giờ, kết hợp phục vụ cà phê và đồ ăn nên thu hút khá đông khách.

Theo anh Nam, cứ khoảng 30 phút quán sẽ thả thêm tôm một lần. Có những khách ngồi từ sáng đến tối, kéo dài tới 10 tiếng đồng hồ, chỉ để chờ cảm giác chiếc phao khẽ chìm xuống rồi vỡ òa khi thêm một con tôm càng xanh mắc câu.