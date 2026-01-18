Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Đi chợ cây độc lạ: Đủ loại cây giá chỉ vài ngàn đồng

An Vy
An Vy
18/01/2026 16:27 GMT+7

Cận tết, chợ cây độc lạ với nhiều cây giá rẻ như cho tại TP.HCM thu hút đông người ghé thăm.

Không gian chợ rộn ràng bởi những sạp cây xanh đủ loại, từ rau giống, hoa kiểng đến các loại cây trồng chơi ngày tết. Điểm đặc biệt khiến nhiều người tò mò là mức giá chỉ mang tính tượng trưng, có loại rẻ như cho, thậm chí còn được tặng miễn phí.

Sáng chủ nhật, Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, có mặt từ sớm tại chợ cây giống 1 đồng P.Chánh Hưng (TP.HCM) để lựa cây. Chỉ sau một vòng tham quan, Bích đã chọn được khá nhiều loại giống như đậu đũa đỏ, đậu đũa ngọt cao sản, củ cải đỏ Thần Tài, baby ớt chim, mồng tơi tím, cải thìa cùng một số loại kiểng lá. 

Theo Bích, giá cây ở đây rất dễ chịu, dao động từ 1.000-30.000 đồng, thậm chí nhiều loại còn được tặng kèm. "Đến chợ ai cũng xách lỉnh kỉnh cây mang về, vừa vui, vừa thấy nhẹ túi tiền", Bích chia sẻ.

Đi chợ cây độc lạ: Đủ loại cây giá chỉ vài ngàn đồng- Ảnh 1.

Chị em lựa cây tại chợ cây giống 1 đồng

ẢNH: AN VY

Không chỉ thu hút sinh viên, người trẻ, chợ cây còn là điểm đến quen thuộc của nhiều hộ gia đình ở khu vực lân cận. Nhờ mức giá thấp, cây dễ trồng, không gian chợ lúc nào cũng đông người ra vào. Với không ít người dân, đây không chỉ là nơi mua cây trồng chơi tết mà còn là dịp để tìm lại niềm vui chăm sóc mảng xanh giữa đô thị chật chội.

Người khởi xướng mô hình chợ cây giống 1 đồng là bà Phan Thị Hoàng Mai (61 tuổi, thường gọi là Mai Phan), ngụ P.Chánh Hưng (TP.HCM). Bà cho biết ý tưởng hình thành chợ xuất phát từ mong muốn chia sẻ cây xanh với cộng đồng thông qua hình thức mua bán mang tính tượng trưng. Trước đó, bà vốn yêu thích trồng cây nhưng chưa có điều kiện làm bài bản. Vài năm trước, trong một lần đi chợ cây 0 đồng ở Q.Bình Thạnh (cũ), bà nhận ra việc cho, tặng cây giống là hoạt động ý nghĩa nhưng cũng tồn tại không ít hạn chế.

Đi chợ cây độc lạ: Đủ loại cây giá chỉ vài ngàn đồng- Ảnh 2.

Qua phiên chợ này, bà Mai Phan mong muốn lan tỏa tình yêu trồng cây đến mọi người

ẢNH: AN VY

"Tặng hoàn toàn miễn phí thì đôi khi cây không được chăm sóc đồng đều. Tôi nghĩ nếu mình làm cây thật khỏe, bán với giá rất thấp để có chi phí mua đất, mua phân tái tạo lại thì sẽ bền hơn", bà Mai nói.

Từ suy nghĩ đó, chợ cây giống 1 đồng ra đời, kế thừa tinh thần sẻ chia của chợ 0 đồng nhưng được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tế. Theo bà Mai, giá cây tại chợ thường thấp hơn thị trường khoảng 40-50%. Nhờ mức giá ưu ái này, nhiều người đi ngang qua tò mò ghé lại hỏi mua. Khi mang cây về trồng thấy dễ sống, không bị kích phân, người mua dần tin tưởng và quay lại vào những phiên chợ sau. Nguồn tiền thu được tiếp tục dùng để mua đất, phân bón, duy trì vòng tròn gây giống.

Vào dịp cận tết, các loại hoa là mặt hàng được nhiều người quan tâm. Chẳng hạn, hoa vạn thọ ban mai ngoài thị trường có giá khoảng 60.000 đồng/chậu thì tại chợ chỉ còn 30.000-35.000 đồng/chậu. Bà Mai cho biết nếu chăm sóc đúng cách theo hướng dẫn, người mua hoàn toàn có thể chơi tết với những chậu hoa đẹp. Ngoài ra, củ cải đỏ Thần Tài cũng được nhiều người ưa chuộng vì vừa mang ý nghĩa may mắn, vừa có thể thu hoạch làm thực phẩm sau tết. Nếu ngoài chợ giá khoảng 10.000 đồng/cây thì tại đây chỉ khoảng 5.000 đồng cho hai cây.

Đi chợ cây độc lạ: Đủ loại cây giá chỉ vài ngàn đồng- Ảnh 3.
Đi chợ cây độc lạ: Đủ loại cây giá chỉ vài ngàn đồng- Ảnh 4.
Đi chợ cây độc lạ: Đủ loại cây giá chỉ vài ngàn đồng- Ảnh 5.
Đi chợ cây độc lạ: Đủ loại cây giá chỉ vài ngàn đồng- Ảnh 6.
Đi chợ cây độc lạ: Đủ loại cây giá chỉ vài ngàn đồng- Ảnh 7.

Nhiều loại cây lạ có mặt tại chợ

ẢNH: AN VY

Bên cạnh các loại cây bán giá tượng trưng, chợ còn có khu vực tặng miễn phí hoặc tặng kèm khi mua, với những loại cây quen thuộc như hương nhu, mã đề. Ngoài ra còn có nhiều giống cây khác như kiểng lá (epi, pinatum), linh sam tím, nguyệt quế, chuỗi ngọc, đại hồng môn, lá vối, huệ hương, chanh vàng Mỹ và một số cây ăn trái.

Do là phiên chợ cuối năm, số lượng cây không còn nhiều như những đợt trước. "Chúng tôi đang tiếp tục trồng để sang năm mới có thêm nhiều cây mang ra chợ phục vụ bà con", bà Mai cho biết.

Đi chợ cây độc lạ: Đủ loại cây giá chỉ vài ngàn đồng- Ảnh 8.

Chợ cây thu hút đông đảo người dân tham quan, tìm cây đẹp

ẢNH: AN VY

Đi chợ cây độc lạ: Đủ loại cây giá chỉ vài ngàn đồng- Ảnh 9.

Khu vực cây 0 đồng được nhiều người đến tìm cây giống miễn phí

ẢNH: AN VY

Chia sẻ thêm về mô hình này, chị Mai Huệ (38 tuổi), đến từ Chợ 0 đồng Bình Thạnh, cho biết chợ 0 đồng và chợ cây giống 1 đồng cùng xuất phát từ tinh thần sẻ chia nhưng có cách vận hành khác nhau. Theo chị, giá 1.000 đồng mang ý nghĩa tượng trưng giúp người mua cảm thấy thoải mái hơn, xem như mua bán sòng phẳng, từ đó mạnh dạn tiếp cận cây xanh và duy trì thói quen trồng cây trong đời sống hằng ngày.

Khám phá thêm chủ đề

