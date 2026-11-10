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    Di chúc mập mờ khiến hai con trai minh tinh Audrey Hepburn trở mặt

    Nguyễn Quang Hải
    Nguyễn Quang Hải

    Di chúc của minh tinh Audrey Hepburn quy định hai con trai được chia đều bộ sưu tập kỷ vật của bà, nhưng không nêu rõ từng món đồ thuộc về ai. Sự thiếu sót này đã châm ngòi cho cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm giữa hai anh em cùng mẹ khác cha, thậm chí tiếp tục ảnh hưởng đến việc quản lý di sản và các hoạt động tưởng niệm nữ diễn viên, tờ The List đưa tin ngày 9.11.

    Audrey Hepburn là một trong những minh tinh tiêu biểu của điện ảnh thế kỷ 20. Bà ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm kinh điển như Roman Holiday, bộ phim mang về giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc và Breakfast at Tiffany's, tác phẩm giúp bà nhận đề cử Oscar thứ tư trong tổng số 5 lần được đề cử ở hạng mục này.

    Di chúc mập mờ khiến hai con trai minh tinh Audrey Hepburn trở thành kẻ thù - Ảnh 1.

    Sau khi Audrey Hepburn qua đời, bộ sưu tập kỷ vật của bà trở thành nguyên nhân khiến hai con trai vướng tranh chấp kéo dài

    Ảnh: Reuters

    Di chúc thiếu rõ ràng khiến hai anh em trở mặt

    Nữ diễn viên có hai con trai. Con cả Sean Hepburn Ferrer là con của bà với người chồng đầu tiên, diễn viên Mel Ferrer. Người con thứ hai, Luca Dotti, là con của bà với người chồng thứ hai, Andrea Dotti. Khi Audrey Hepburn qua đời năm 1993 ở tuổi 63, bà để lại bộ sưu tập kỷ vật đồ sộ gắn liền với sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy. Theo di chúc, toàn bộ số tài sản này được chia đều cho hai con trai, mỗi người hưởng 50%. Tuy nhiên, bà không chỉ định cụ thể món đồ nào sẽ thuộc về người nào.

    Sự thiếu rõ ràng trong cách phân chia khiến Sean Hepburn Ferrer và Luca Dotti không thể thống nhất, dẫn đến tranh chấp kéo dài suốt nhiều năm. Đến năm 2015, hơn hai thập niên sau khi mẹ qua đời, hai anh em đưa vụ việc ra tòa. Cuối cùng, họ đạt được thỏa thuận thông qua hòa giải vào năm 2017, tránh phải bước vào một phiên xét xử chính thức.

    Cuộc chiến pháp lý về quỹ từ thiện

    Cũng trong năm 2017, hai con trai của Audrey Hepburn tiếp tục vướng vào một vụ kiện khác liên quan đến di sản của mẹ. Lần này, tranh chấp xoay quanh quỹ Audrey Hepburn Children's Fund, tổ chức từ thiện do Sean Hepburn Ferrer và Luca Dotti thành lập năm 1994 nhằm tưởng nhớ và tiếp nối những giá trị mà nữ diễn viên để lại.

    Di chúc mập mờ khiến hai con trai minh tinh Audrey Hepburn trở thành kẻ thù - Ảnh 2.

    Sean Hepburn Ferrer từng rời quỹ Audrey Hepburn Children's Fund từ năm 2012, nhường vị trí chủ tịch cho em trai Luca Dotti trước khi hai bên phát sinh tranh chấp pháp lý

    Ảnh: Reuters

    Tháng 2.2017, quỹ này khởi kiện Sean Hepburn Ferrer. Sean Hepburn Ferrer đã rời tổ chức từ năm 2012, sau đó Luca Dotti đảm nhận vị trí chủ tịch. Trong đơn kiện, quỹ cáo buộc Sean Hepburn Ferrer gây cản trở các kế hoạch tổ chức triển lãm gây quỹ bằng những kỷ vật của Audrey Hepburn. Tổ chức này cho rằng Sean Hepburn Ferrer yêu cầu được trả thù lao khi sử dụng hình ảnh của mẹ mình. Đến tháng 10 cùng năm, Sean Hepburn Ferrer kiện ngược lại, cáo buộc quỹ sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ của Audrey Hepburn. Theo Reuters, luật sư của Sean Hepburn Ferrer cho biết Luca Dotti không tham gia vụ kiện với tư cách đồng nguyên đơn do hai anh em bất đồng quan điểm về vấn đề này.

    Thỏa thuận chia đều tài sản theo di chúc của mẹ cũng khiến tranh chấp trở nên phức tạp hơn. Tháng 10.2019, một thẩm phán tại California (Mỹ) đưa ra phán quyết có lợi cho Sean Hepburn Ferrer. Theo NBC4 Los Angeles, tòa xác định Sean Hepburn Ferrer và Luca Dotti sở hữu ngang nhau quyền khai thác hình ảnh của Audrey Hepburn. Vì vậy, các tổ chức muốn sử dụng tên tuổi và hình ảnh của cố minh tinh, bao gồm quỹ từ thiện do chính hai anh em sáng lập, phải được cả hai người đồng ý.

    Phán quyết cũng nêu rõ mỗi người đều có quyền rút lại sự cho phép này bất cứ lúc nào. Điều đó đồng nghĩa việc khai thác hình ảnh Audrey Hepburn cho các hoạt động của quỹ có thể tiếp tục phụ thuộc vào sự thống nhất giữa hai người con.

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    Audrey Hepburn Andrea Dotti Sean Hepburn Ferrer Gia tài

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