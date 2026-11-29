Tảng đá 17 kg màu đỏ sẫm được xác nhận là thiên thạch cực hiếm ảnh: bảo tàng victoria

Theo ScienceAlert hôm 28.11, thợ săn vàng nghiệp dư David Hole vào năm 2015 đã đến thử vận may tại công viên tự nhiên Maryborough thuộc miền trung bang Victoria (Úc).

Sử dụng thiết bị dò kim loại, ông bất ngờ tìm thấy một tảng đá vô cùng đặc biệt, bề ngoài có màu đỏ sẫm và nặng bất thường, đến 17 kg.

Trực giác cho ông Hole biết mình đã tìm được đồ quý, nhưng ông vẫn nghĩ bên trong nhiều khả năng chứa vàng, vì công viên Maryborough thuộc Goldfields từng chứng kiến cơn sốt vàng hồi thế kỷ 19.

Để mở tảng đá, ông Hole ban đầu dùng máy cưa đá, máy mài góc, máy khoan, và thậm chí còn ngâm tảng đá vào dung dịch axit. Thế nhưng, tảng đá không hề mảy may suy chuyển.

Vài năm sau, ông Hole biết thứ mình sở hữu không phải một tảng đá chứa vàng, mà là một thiên thạch siêu hiếm.

Không bỏ cuộc, ông Hole năm 2018 đã mang tảng đá đến Bảo tàng Melbourne nhờ cậy các nhà khoa học tại đây hóa giải bí ẩn về tảng đá.

Kết quả công bố trên chuyên san Proceedings of the Royal Society of Victoria tháng 7.2019 phát hiện mẫu vật chứa các hợp kim sắt-niken, bao gồm kamacite, taenite và tetrataenite, cùng khoáng vật troilite.

Tảng đá còn chứa chondrule, những cấu trúc silicat hình cầu cực nhỏ hình thành vào lúc hệ mặt trời mới xuất hiện.

Và nỗ lực xác định niên đại bằng đồng vị carbon-14 cho thấy thiên thạch này rơi xuống trái đất gần 1.000 năm trước, và tuổi của nó là 4,6 tỉ năm. Nó được đặt tên là Thiên thạch Maryborough, theo tên khu vực được tìm thấy.

Theo các nhà nghiên cứu, thiên thạch trên hình thành bên trong vành đai tiểu hành tinh nằm giữa sao Hỏa và sao Mộc, trước khi rơi xuống địa cầu nhiều thế kỷ trước.

Và tất nhiên, giá trị của Thiên thạch Maryborough còn quý hơn vàng.