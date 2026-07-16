Manh mối về nguồn gốc sự sống từ thiên thạch xuyên thủng mái nhà

Một mẩu của thiên thạch Hillsborough ảnh: viện seti

Hai năm trước, vào trưa ngày 16.7.2024 (giờ địa phương), một quả cầu lửa vụt qua bầu trời, mang theo tiếng nổ siêu thanh làm rung chuyển thành phố New York (bang New York, Mỹ).

"Thủ phạm" sau đó được xác định là một thiên thạch có trọng lượng khoảng 50 kg. Điểm đáp cuối cùng của thiên thạch là phòng ngủ của một ngôi nhà ở Hillsborough (bang New Jersey), nên gọi là thiên thạch Hillsborough.

Người chủ nhà không chỉ nhanh chóng thu gom các mảnh bị vỡ của thiên thạch vào lọ, mà trong quá trình thu thập còn cẩn thận sử dụng găng tay. Hành động kịp thời này đã giúp bảo vệ mẫu vật và giữ chúng trong tình trạng gần như nguyên vẹn.

Sau quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học cho rằng thiên thạch Hillsborough nhiều khả năng xuất phát từ bề mặt của một tiểu hành tinh từng chứa nước muối dưới dạng lỏng, từ đó có thể cung cấp manh mối về nguồn gốc sự sống trên trái đất.

"Theo một khía cạnh nào đó, có thể xem đây là dấu vết về nguồn gốc của sự sống", Space.com dẫn lời ông Peter Jenniskens, tác giả chính của báo cáo đăng trên chuyên san Science Advances. Ông Jenniskens là nhà thiên văn học của Viện SETI và đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ).

Thiên thạch xuyên thủng nhà dân già hơn cả trái đất

Đồng tác giả báo cáo Mike Zolensky, nhà nghiên cứu thiên thạch của NASA, và đồng sự đã phát hiện nhiều hợp chất hữu cơ trong quá trình phân tích thiên thạch Hillsborough. Những hợp chất hữu cơ này được tạo ra thông qua các phản ứng hóa học với những khoáng chất được tìm thấy trên thiên thạch và các axít amin.

Họ xếp thiên thạch vào nhóm CM2 carbonaceous chondrite, chỉ những thiên thạch nguyên thủy hình thành trong giai đoạn sơ khai của hệ mặt trời. Đây cũng là mẫu vật thứ hai thuộc dạng này được quan sát trên trái đất.

Đội ngũ nghiên cứu cũng lần ngược cuộc hành trình và truy vết được thiên thạch dường như xuất phát từ bên trong vành đai tiểu hành tinh, vùng không gian nằm giữa quỹ đạo của sao Hỏa và sao Mộc.