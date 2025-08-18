Đi đến đâu cũng thấy cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ

Tại đường Hoàng Sa, P.Sài Gòn, TP.HCM (trước đây là P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) dọc cả con đường hai hàng cờ đỏ thẳng tắp, tạo nên không gian trang nghiêm. Đi đến một hẻm tại khu vực này, không khó để bắt gặp người trẻ đến đây check-in với đường cờ rực sắc đỏ.

Nguyễn Yến Nhi sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: "Sáng sớm là mình đã đến đây chụp ảnh để đăng mạng xã hội để ăn mừng nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9, những hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trang nghiêm không chỉ mang lại bức ảnh đẹp mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nhất là trong những ngày lễ trọng đại dân tộc".

Người dân chuẩn bị treo cờ mừng lễ Quốc khánh 2.9 ẢNH: THÁI PHÚC

Đa số người trẻ cảm thấy tự hào khi được chụp hình dưới bóng cờ ẢNH: THÁI PHÚC

Đường cờ dọc đường Hoàng Sa, P.Sài Gòn, TP.HCM đỏ rực ẢNH: THÁI PHÚC

Tương tự Yến Nhi, Phan Mỹ Linh (29 tuổi), ngụ ở đường Bến Vân Đồn, P.Vĩnh Hội, TP.HCM (trước đây là P.1, Q.4, TP.HCM), cho hay cô biết đến những con hẻm có trang trí cờ đỏ sao vàng từ mạng xã hội "Vào những dịp như 30.4 hay 2.9, khi nhìn đường phố TP.HCM được trang hoàng rực rỡ, mình thấy rất vui và tự hào. Mình ở gần đây nên cũng tiện qua chụp ảnh", Linh chia sẻ.

Ái My diện áo dài thả dáng bên đường cờ ẢNH: THÁI PHÚC

Không chỉ chụp ảnh, nhiều bạn trẻ còn chuẩn bị trang phục để tạo dấu ấn riêng. Ngô Ái My (26 tuổi), ngụ ở xã Bình Chánh, TP.HCM (trước đây là H.Bình Chánh, TP.HCM), diện áo dài trắng để chụp ảnh ở các con đường có treo cờ Tổ quốc. "Mình rất ít khi diện áo dài, nhưng dịp lễ lớn mình muốn diện để góp phần tôn vinh truyền thống, vừa hợp với hình ảnh lá cờ Tổ quốc nữa. Mình giống như một fan cuồng của lá cờ đỏ sao vàng. Mỗi dịp lễ lớn, trong lòng lại sục sôi, háo hức và tự hào khi nhìn thành phố được trang hoàng", My nói

Những đoạn video diễu binh ở Hà Nội trên mạng xã hội mấy ngày nay cũng khiến My nhớ lại không khí 30.4 vừa qua. "Nếu có điều kiện, mình rất muốn ra Hà Nội để hòa mình vào bầu không khí lễ hội, nhưng dịp này vé máy bay và khách sạn đều đã hết, nên mình ra đây chụp ảnh để hướng ứng không khí", My nói thêm.

Tại các tuyến hẻm có treo cờ hoa, người trẻ hào hứng đến check-in ẢNH: THÁI PHÚC

Tỉ mỉ treo các lá cờ ẢNH: THÁI PHÚC

Tại một số hẻm trên đường Hai Bà Trưng, P.Tân Định, TP.HCM (trước đây là Q.1, TP.HCM), người dân cũng đã bắt đầu treo cờ để chào mừng lễ Quốc khánh 2.9. Một số hộ dân còn chuẩn bị sẵn nón và cờ cầm tay mọi người tìm đến check-in có thể thoải mái tạo dáng chụp ảnh.

Nguyễn Thị Phương Thùy (28 tuổi), ngụ đường Hai Bà Trưng, P.Tân Định (trước đây là P.Tân Định, Q.1, TP.HCM), cho biết: "Con đường tôi đi làm về mỗi ngày vừa được treo cờ vài hôm trước. Giờ đây, đi đến đâu cũng thấy quốc kỳ tung bay rực rỡ, nhuộm đỏ cả một góc trời, khiến trong lòng tôi dâng lên niềm tự hào khó diễn tả".



