Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Đi đến đâu cũng thấy cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ

Thái Phúc
Thái Phúc
18/08/2025 09:06 GMT+7

Những ngày cận kề lễ Quốc khánh 2.9, nhiều tuyến đường, hẻm tại TP.HCM khoác lên mình diện mạo mới khi rực rỡ cờ đỏ sao vàng, những địa điểm này nhanh chóng trở thành điểm đến chụp ảnh kỷ niệm của đông đảo bạn trẻ.

Tại đường Hoàng Sa, P.Sài Gòn, TP.HCM (trước đây là P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) dọc cả con đường hai hàng cờ đỏ thẳng tắp, tạo nên không gian trang nghiêm. Đi đến một hẻm tại khu vực này, không khó để bắt gặp người trẻ đến đây check-in với đường cờ rực sắc đỏ.

Nguyễn Yến Nhi sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: "Sáng sớm là mình đã đến đây chụp ảnh để đăng mạng xã hội để ăn mừng nhân dịp lễ Quốc khánh 2.9, những hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng trang nghiêm không chỉ mang lại bức ảnh đẹp mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nhất là trong những ngày lễ trọng đại dân tộc".

Đi đến đâu cũng thấy cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ - Ảnh 1.

Người dân chuẩn bị treo cờ mừng lễ Quốc khánh 2.9

ẢNH: THÁI PHÚC

Đi đến đâu cũng thấy cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ - Ảnh 2.

Đa số người trẻ cảm thấy tự hào khi được chụp hình dưới bóng cờ

ẢNH: THÁI PHÚC

Đi đến đâu cũng thấy cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ - Ảnh 3.

Đường cờ dọc đường Hoàng Sa, P.Sài Gòn, TP.HCM đỏ rực

ẢNH: THÁI PHÚC

Tương tự Yến Nhi, Phan Mỹ Linh (29 tuổi), ngụ ở đường Bến Vân Đồn, P.Vĩnh Hội, TP.HCM (trước đây là P.1, Q.4, TP.HCM), cho hay cô biết đến những con hẻm có trang trí cờ đỏ sao vàng từ mạng xã hội "Vào những dịp như 30.4 hay 2.9, khi nhìn đường phố TP.HCM được trang hoàng rực rỡ, mình thấy rất vui và tự hào. Mình ở gần đây nên cũng tiện qua chụp ảnh", Linh chia sẻ.

Đi đến đâu cũng thấy cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ - Ảnh 4.

Ái My diện áo dài thả dáng bên đường cờ

ẢNH: THÁI PHÚC

Không chỉ chụp ảnh, nhiều bạn trẻ còn chuẩn bị trang phục để tạo dấu ấn riêng. Ngô Ái My (26 tuổi), ngụ ở xã Bình Chánh, TP.HCM (trước đây là H.Bình Chánh, TP.HCM), diện áo dài trắng để chụp ảnh ở các con đường có treo cờ Tổ quốc. "Mình rất ít khi diện áo dài, nhưng dịp lễ lớn mình muốn diện để góp phần tôn vinh truyền thống, vừa hợp với hình ảnh lá cờ Tổ quốc nữa. Mình giống như một fan cuồng của lá cờ đỏ sao vàng. Mỗi dịp lễ lớn, trong lòng lại sục sôi, háo hức và tự hào khi nhìn thành phố được trang hoàng", My nói

Những đoạn video diễu binh ở Hà Nội trên mạng xã hội mấy ngày nay cũng khiến My nhớ lại không khí 30.4 vừa qua. "Nếu có điều kiện, mình rất muốn ra Hà Nội để hòa mình vào bầu không khí lễ hội, nhưng dịp này vé máy bay và khách sạn đều đã hết, nên mình ra đây chụp ảnh để hướng ứng không khí", My nói thêm.

Đi đến đâu cũng thấy cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ - Ảnh 5.

Tại các tuyến hẻm có treo cờ hoa, người trẻ hào hứng đến check-in

ẢNH: THÁI PHÚC

Đi đến đâu cũng thấy cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ - Ảnh 6.

Tỉ mỉ treo các lá cờ

ẢNH: THÁI PHÚC

Tại một số hẻm trên đường Hai Bà Trưng, P.Tân Định, TP.HCM (trước đây là Q.1, TP.HCM), người dân cũng đã bắt đầu treo cờ để chào mừng lễ Quốc khánh 2.9. Một số hộ dân còn chuẩn bị sẵn nón và cờ cầm tay mọi người tìm đến check-in có thể thoải mái tạo dáng chụp ảnh.

Nguyễn Thị Phương Thùy (28 tuổi), ngụ đường Hai Bà Trưng, P.Tân Định (trước đây là P.Tân Định, Q.1, TP.HCM), cho biết: "Con đường tôi đi làm về mỗi ngày vừa được treo cờ vài hôm trước. Giờ đây, đi đến đâu cũng thấy quốc kỳ tung bay rực rỡ, nhuộm đỏ cả một góc trời, khiến trong lòng tôi dâng lên niềm tự hào khó diễn tả".


Tin liên quan

Lễ chào cờ đặc biệt khẳng định niềm tự hào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Lễ chào cờ đặc biệt khẳng định niềm tự hào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Dưới cột cờ Thủ Ngữ - nơi ghi dấu những chiến sĩ cảm tử bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng trong ngày đầu Nam bộ kháng chiến – hàng trăm thanh niên thành phố mang tên Bác mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng với niềm tự hào, biết ơn và tình yêu Tổ quốc rực cháy.

Khám phá thêm chủ đề

Hoàng Sa cờ đỏ Đỏ rực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận