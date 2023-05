Di dời 10 hộ dân trong đêm để tránh sạt lở

Khoảng 2 giờ 15 cùng ngày, sạt lở khiến 7 căn nhà của người dân ven sông Cần Thơ, đoạn thuộc ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, H.Phong Điền, đổ nhào xuống sông.



Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cử lực lượng công an và quân sự đến hiện trường kịp thời cứu hộ, di dời người đến nơi an toàn. Bước đầu ghi nhận vụ sạt lở gây thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng. Rất may, người dân sơ tán kịp thời nên không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ sạt lở khiến 7 căn nhà bị sạt xuống sông Cần Thơ Duy Tân

Chủ tịch UBND H.Phong Điền Nguyễn Trung Nghĩa cũng cho biết, khu vực sạt lở nằm trong phạm vi dự án kè sông Cần Thơ (đoạn từ cầu Cái Sơn, P.An Bình, Q.Ninh Kiều đến xã Mỹ Khánh). Có một số hộ dân ảnh hưởng trước đó không nằm trong diện di dời. Tuy nhiên, trước diễn biến nguy hiểm của sạt lở, huyện sẽ báo cáo UBND TP.Cần Thơ và đề nghị mở rộng ranh giải phóng mặt bằng dự án kè sông Cần Thơ, di dời toàn bộ 10 hộ dân, 7 căn nhà trong vùng sạt lở nhằm đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho người dân.