Di dời nhiều khu nhà tập thể cũ tại Quy Nhơn từ quý 2/2026

Di dời nhà tập thể cũ để bảo vệ tính mạng người dân

Ngày 9.1, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt đề án di dời các hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà tập thể cũ thuộc tài sản công, nằm trong kế hoạch xây dựng lại các chung cư đã xuống cấp trên địa bàn P.Quy Nhơn.

Theo đề án, việc di dời được triển khai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân đang sinh sống trong các công trình đã được xác định ở mức nguy hiểm từ cấp C đến cấp D, không còn đáp ứng yêu cầu an toàn sử dụng. Đồng thời, tỉnh sẽ thu hồi quỹ đất công để phục vụ chỉnh trang đô thị, tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội.

Khu nhà tập thể tại 197 Tăng Bạt Hổ, P.Quy Nhơn (Gia Lai) xuống cấp ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Qua kiểm định chất lượng, các khu nhà tập thể tại 120 Lê Lợi; 42 - 44 và 197 Tăng Bạt Hổ; 667 Trần Hưng Đạo; 67 Lê Hồng Phong đều xuất hiện tình trạng nứt kết cấu, thấm dột, suy giảm khả năng chịu lực. Một số công trình được xác định không còn bảo đảm an toàn tổng thể, việc cải tạo, nâng cấp không hiệu quả về kinh tế.

Đây là các khu nhà có nguồn gốc là tài sản công, được nhà nước tiếp quản và bố trí cho cán bộ, công nhân viên sử dụng qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Bảo đảm quyền lợi người dân

Đề án di dời nhà tập thể cũ được xây dựng trên cơ sở luật Nhà ở năm 2023, luật Đất đai năm 2024 cùng các nghị định, quyết định liên quan. Nguyên tắc xuyên suốt là đúng pháp luật, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, giữ vững an sinh xã hội và trật tự đô thị.

Tỉnh Gia Lai ưu tiên giải quyết tái định cư cho các nhóm yếu thế theo thứ tự: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; các hộ được bố trí nhà chính chủ trước đây; hộ nghèo, cận nghèo; các hộ chấp hành di dời sớm.

Theo phương án được duyệt, các hộ thuộc diện di dời sẽ được bố trí tái định cư tại chung cư 08 Trần Bình Trọng (P.Quy Nhơn), là quỹ căn hộ bồi thường công sản đã bàn giao cho Nhà nước.

Ngoài ra, tỉnh cũng xem xét bán, cho thuê mua hoặc cho thuê nhà ở xã hội tại nhiều dự án trên địa bàn và khu vực lân cận như: nhà ở xã hội Hàng Hải, Ecohome Nhơn Bình, Nhơn Phú 2, Bông Hồng, khu đô thị Bắc sông Hà Thanh, khu Thiết chế công đoàn tỉnh…

Công trình tại 120 Lê Lợi, P.Quy Nhơn ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo kế hoạch, trong quý 1/2026, tỉnh sẽ hoàn thiện và phê duyệt phương án di dời, tái định cư chi tiết. Từ quý 2/2026, các hộ dân tại các khu nhà tập thể cũ sẽ được tổ chức di dời theo lộ trình cụ thể, bảo đảm ổn định đời sống. Kinh phí thực hiện đề án được bố trí từ ngân sách tỉnh, quỹ phát triển nhà ở và các nguồn hợp pháp khác, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng làm cơ quan chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai đề án; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm lập phương án di dời và quản lý quỹ nhà sau thu hồi. Tỉnh cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ các khu nhà tập thể sau di dời, không để phát sinh lấn chiếm, tranh chấp, khiếu kiện, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công.