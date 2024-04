Đi đòi nợ 10,8 tỉ đồng, chủ nợ bị lừa đảo thêm 9 tỉ đồng

Chiều 3.4, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một nữ bị can lừa đảo gần 50 tỉ đồng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo (37 tuổi, ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, trước đó đơn vị nhận được trình báo từ N.T.P. L (35 tuổi), N.T.H.M (33 tuổi), V.T.M.X (39 tuổi) và P.D.H (31 tuổi, cùng ngụ TP.Đà Nẵng).

Bước đầu cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thanh Thảo lừa đảo gần 50 tỉ đồng NGUYỄN TÚ

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2021, Thảo quen biết các nạn nhân nêu trên qua giới thiệu từ mối quan hệ xã hội. Thảo cần tiền để đáo hạn ngân hàng nên vay tiền từ những người này.

Thời gian đầu, Thảo trả tiền gốc và lãi đều đặn với lãi suất 0,2% - 0,25%/ngày. Năm 2022, do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ và bị nhiều chủ nợ truy đòi, Thảo bắt đầu huy động vốn với số tiền ngày càng lớn nhưng không thực hiện đáo hạn ngân hàng như cam kết.

Thảo vay tiền người sau để trả cho người trước, tăng mức lãi suất để các nạn nhân tin tưởng, để lại tiền gốc nhằm tiếp tục lấy lãi.

Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra đối với Nguyễn Thị Thanh Thảo NGUYỄN TÚ

Tháng 7.2023, dù đã vỡ nợ và bị nhiều chủ nợ truy tìm, nhưng Thảo vẫn đưa thông tin gian dối về việc sắp giải quyết xong thủ tục ngân hàng để vay mượn thêm.



Ngày 4.7.2023, tại một quán cà phê ở Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng), Thảo hẹn gặp chủ nợ N.T.H.M để giải quyết món nợ 10,8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Thảo không trả tiền mà dựng chuyện các gói đáo hạn ngân hàng của Thảo sắp xong, cam kết trả toàn bộ nợ nần, để mượn thêm 15,5 tỉ đồng của chị M., lúc này, chị M. muốn lấy được nợ cũ, nên chấp nhận, chuyển thêm cho Thảo và bị lừa đảo thêm 9 tỉ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, tìm kiếm các nạn nhân của Thảo.