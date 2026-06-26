Di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, người dân hỏa táng ở đâu?

Để phục vụ nhu cầu của người dân sau khi Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa di dời, TP.HCM đã chuẩn bị các cơ sở thay thế.