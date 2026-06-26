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Di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, người dân hỏa táng ở đâu?
Video Thời sự

Di dời Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, người dân hỏa táng ở đâu?

Thảo Nhân
Thảo Nhân
Để phục vụ nhu cầu của người dân sau khi Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa di dời, TP.HCM đã chuẩn bị các cơ sở thay thế.

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