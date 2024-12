Đi đón bạn ra tù, 12 thanh thiếu niên gây náo loạn trên đường

Ngày 11.12, thông tin từ Công an H.Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này phối hợp với Công an H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ngăn chặn kịp thời vụ việc 12 thanh niên quê Nghệ An chạy xe máy gây náo loạn trên đường. Nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy với tốc độ cao, dàn hàng hai hàng ba, lạng lách đánh võng... trên đường.

12 người bị lực lượng chức năng xử phạt về hành vi vi phạm giao thông ẢNH: TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra, sáng 4.12, biết tin N.M.N (quê Nghệ An) hoàn thành việc chấp hành án phạt tù ở Trại giam Xuân Hà (đóng tại xã Lưu Vĩnh Sơn, H.Thạch Hà) nên nhóm 12 thanh thiếu niên từ 15 - 19 tuổi quê Nghệ An rủ nhau vào Hà Tĩnh đón bạn.

Nhóm này sử dụng 7 xe mô tô (5 xe không gắn biển kiểm soát) di chuyển từ TP.Vinh (Nghệ An) vào Hà Tĩnh. Trên đường di chuyển, nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, dàn hàng ngang, chạy ngược chiều và bấm còi inh ỏi gây náo loạn trên đường.

Nắm bắt thông tin, Công an H.Thạch Hà phối hợp với Công an H.Cẩm Xuyên và các đơn vị chức năng đã tổ chức lực lượng, phương tiện "đón lõng" và đưa toàn bộ 12 người này về trụ sở để điều tra, xử lý.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên thừa nhận vi phạm các quy định như: điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, phương tiện không gắn biển kiểm soát...

Theo xác định của Công an H.Thạch Hà, trong nhóm này, 6 người từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, 1 người có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Công an H.Thạch Hà đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với nhóm thanh thiếu niên trên, đồng thời đang làm rõ thêm các hành vi vi phạm liên quan để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.