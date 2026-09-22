Đi hái nấm, người phụ nữ bị lạc 30 km trong mưa

Ngày 22.9, Công an xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị vừa tìm kiếm, đưa một phụ nữ bị lạc khi đi hái nấm trở về nhà an toàn.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 21.9, bà Trần Thị Kim (55 tuổi, ở thôn Đại Thuận, xã Phù Mỹ Nam) đi hái nấm nhưng đến chiều vẫn chưa trở về và không thể liên lạc được. Gia đình sau đó tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Gia đình cảm ơn Công an xã Phù Mỹ Nam đã tham gia tìm kiếm bà Kim bị lạc khi đi hái nấm ẢNH: QUỐC KHÁNH

Theo gia đình, bà Kim có tiền sử bệnh tật, tinh thần không được minh mẫn nên việc mất liên lạc khiến người thân lo lắng. Trong khi đó, thời điểm bà đi lạc có mưa lớn, thời tiết xấu.

Nhận tin báo, Công an xã Phù Mỹ Nam phối hợp các lực lượng trên địa bàn tổ chức tìm kiếm. Công an xã đồng thời gửi thông tin nhận dạng bà Kim đến công an các xã lân cận và đăng tải thông tin trên các tài khoản mạng xã hội của đơn vị, đề nghị người dân hỗ trợ.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Phù Mỹ Nam nhận được thông tin bà Kim đang ở khu vực tổ dân phố Bả Canh, phường An Nhơn, cách nhà khoảng 30 km. Thời điểm được phát hiện, bà Kim đã kiệt sức sau nhiều giờ dầm mưa.

Ngay sau đó, Công an xã Phù Mỹ Nam đã di chuyển đến tận nơi, đưa bà Kim về với gia đình an toàn.